Відключення світла в Одесі: як діятимуть графіки у понеділок

У понеділок, 20 квітня, в Одесі та Одеському районі продовжать діяти стабілізаційні відключення. Світло включатимуть і відключатимуть за графіками, які можуть змінюватися протягом дня.

Відключення світла на Одещині

Енергетики наголошують, що команди Укренерго можуть змінюватися протягом дня. Якщо це станеться, графіки для області також оновлять або запровадять екстрені відключення. Саме тому жителів просять перевіряти актуальну інформацію на сайті оператора ДТЕК.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Тариф на електроенергію у квітні

Одесити платитимуть за електроенергію у квітні за старими тарифами. Населення платить 4,32 грн за кВт/год, а вночі за двозонним лічильником — 2,16 грн. Для бізнесу базова ціна становить 686,23 грн за МВт/год без ПДВ, зі знижкою для окремих підприємств — 359,55 грн.

Знищені електростанції на Одещині

Одеська область залишається одним із найскладніших регіонів України за ситуацією з електропостачанням. Після масованих ударів по енергетичних об’єктах система працює з обмеженнями, а мережа не може передавати необхідні обсяги електроенергії.

За даними енергетиків, із середини грудня на Одещині пошкоджено або зруйновано 34 великі підстанції. Це майже половина їхньої загальної кількості. Деякі об’єкти зазнали кількох атак.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі всі учні з 1 по 11 клас мають право на безкоштовний проїзд у міському електротранспорті. Пільга діє на трамваї та тролейбуси до завершення воєнного стану. Скористатися нею можна через цифровий "Мрія-ID" або паперову довідку зі школи.

Також Новини.LIVE писали, що на півдні Одеської області подорожчали автобусні квитки. З 7 квітня значно зросла вартість проїзду на популярному маршруті Рені — Одеса. Квиток подорожчав із 600 до 780 гривень. Також підняли ціни Рені — Ізмаїл. Вартість зросла з 150 до 200 гривень. Крім цього, з 15 квітня, змінилася вартість проїзду на маршруті №25 "Чорноморськ-Одеса". Квиток подорожчав з 50 грн до 65 грн. Підвищення торкнулося і маршруту №20 "Чорноморськ-Великодолинське". Тут новий тариф становитиме 30 грн.