Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі всі школярі їздитимуть безкоштовно: нові правила

В Одесі всі школярі їздитимуть безкоштовно: нові правила

Ua ru
Дата публікації: 13 квітня 2026 13:55
Одеський тролейбус. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі всі учні з 1 по 11 клас мають право на безкоштовний проїзд у міському електротранспорті. Пільга діє на трамваї та тролейбуси до завершення воєнного стану. Скористатися нею можна через цифровий "Мрія-ID" або паперову довідку зі школи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську військову адміністрацію.

Безкоштовний проїзд

Учні можуть користуватися електронним документом "Мрія-ID" у мобільному застосунку. Його достатньо показати контролеру під час поїздки, щоб не оплачувати проїзд. У місті поступово впроваджують систему — 28 шкіл уже працюють у "Мрії", ще 87 подали заявки. Понад 5 300 учнів уже користуються цифровими ідентифікаторами.

Паперова довідка

Якщо школа ще не підключена до цифрової системи, школярі можуть їздити за паперовою довідкою. Такий документ видає навчальний заклад. Наразі понад 28,5 тисяч дітей уже отримали паперові підтвердження права на безкоштовний проїзд.

Що має бути в довідці

У документі обов’язково вказують:

  • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) учня;
  • дата народження;
  • дата видачі документа;
  • назва закладу загальної середньої освіти м. Одеси, у якому навчається учень;
  • клас, у якому навчається учень;
  • найменування територіальної громади;
  • фото учня.

Без цих даних довідка не вважається дійсною для проїзду.

Як оформити

Якщо учень не має ні "Мрія-ID", ні паперової довідки, батькам потрібно звернутися до директора школи. Саме навчальний заклад оформлює необхідні документи.

Які трамваї та тролейбуси працюють

Зазначимо, після довгого простою в Одесі частково відновили рух електротранспорту. Інтервал становить від 15 до 35 хвилин, тому можливі затримки.

Трамвайні маршрути:

  • №5 "Аркадія — Автовокзал" 
  • №7 "Херсонський сквер — 11 ст. Люстдорфської дороги" 
  • №10 "І. Рабіна — пл. Старосінна"
  • №11 "пл. Старосінна — пл. Олексіївська" 
  • №12 "Херсонський сквер — Слобідський ринок"
  • №15 "пл. Олексіївська — Слобідський ринок" 
  • №17 "Куликове поле — 11 станція Великого Фонтану" 
  • №21 "пл. Тираспольська — Застава 2" 
  • №28 "парк Шевченка — вул. Пастера"

Тролейбусні маршрути:

  • №3 "парк Шевченка — Застава 1"
  • №7 "вул. Архітекторська — вул. Новосельського" (зі змінами)
  • №9 "Інглезі — вул. Рішельєвська"
  • №10 "Інглезі — вул. Приморська" 
  • №12 "вул. Архітекторська — Центральний аеропорт" (зі змінами)

Як повідомляли Новини.LIVE, що у квітні тарифи на громадський транспорт в Одесі не змінилися. Водночас частина міста фактично користується безкоштовним проїздом. Це пов’язано з тим, що електротранспорт досі не працює в повному обсязі.

Також Новини.LIVE писали, що жителям Чорноморська доведеться платити більше за поїздки у приміському транспорті. Перевізники підвищують тарифи одразу на кількох популярних маршрутах. Нові ціни почнуть діяти вже з 15 квітня. Подорожчання пояснюють зростанням витрат на перевезення.

Одеса школярі громадський транспорт
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації