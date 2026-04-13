В Одесі всі школярі їздитимуть безкоштовно: нові правила

Одеський тролейбус. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі всі учні з 1 по 11 клас мають право на безкоштовний проїзд у міському електротранспорті. Пільга діє на трамваї та тролейбуси до завершення воєнного стану. Скористатися нею можна через цифровий "Мрія-ID" або паперову довідку зі школи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську військову адміністрацію.

Безкоштовний проїзд

Учні можуть користуватися електронним документом "Мрія-ID" у мобільному застосунку. Його достатньо показати контролеру під час поїздки, щоб не оплачувати проїзд. У місті поступово впроваджують систему — 28 шкіл уже працюють у "Мрії", ще 87 подали заявки. Понад 5 300 учнів уже користуються цифровими ідентифікаторами.

Паперова довідка

Якщо школа ще не підключена до цифрової системи, школярі можуть їздити за паперовою довідкою. Такий документ видає навчальний заклад. Наразі понад 28,5 тисяч дітей уже отримали паперові підтвердження права на безкоштовний проїзд.

Що має бути в довідці

У документі обов’язково вказують:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) учня;

дата народження;

дата видачі документа;

назва закладу загальної середньої освіти м. Одеси, у якому навчається учень;

клас, у якому навчається учень;

найменування територіальної громади;

фото учня.

Без цих даних довідка не вважається дійсною для проїзду.

Як оформити

Якщо учень не має ні "Мрія-ID", ні паперової довідки, батькам потрібно звернутися до директора школи. Саме навчальний заклад оформлює необхідні документи.

Які трамваї та тролейбуси працюють

Зазначимо, після довгого простою в Одесі частково відновили рух електротранспорту. Інтервал становить від 15 до 35 хвилин, тому можливі затримки.

Трамвайні маршрути:

№5 "Аркадія — Автовокзал"

№7 "Херсонський сквер — 11 ст. Люстдорфської дороги"

№10 "І. Рабіна — пл. Старосінна"

№11 "пл. Старосінна — пл. Олексіївська"

№12 "Херсонський сквер — Слобідський ринок"

№15 "пл. Олексіївська — Слобідський ринок"

№17 "Куликове поле — 11 станція Великого Фонтану"

№21 "пл. Тираспольська — Застава 2"

№28 "парк Шевченка — вул. Пастера"

Тролейбусні маршрути:

№3 "парк Шевченка — Застава 1"

№7 "вул. Архітекторська — вул. Новосельського" (зі змінами)

№9 "Інглезі — вул. Рішельєвська"

№10 "Інглезі — вул. Приморська"

№12 "вул. Архітекторська — Центральний аеропорт" (зі змінами)

