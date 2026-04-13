Головна Одеса В Одесі змінюють рух тролейбусів: робота електротранспорту

В Одесі змінюють рух тролейбусів: робота електротранспорту

Дата публікації: 13 квітня 2026 09:57
Тролейбус в Одесы. Фото ылюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 13 квітня, в Одесі частина громадського транспорту тимчасово змінила схеми руху. Деякі тролейбуси курсують лише до площі Незалежності. Водночас у місті залишили безкоштовні соціальні автобуси з чітким розкладом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Зміна руху

Тролейбусні маршрути №7 і №12 тимчасово скорочені. Вони курсують лише до площі Незалежності. Попри це, електротранспорт у місті продовжує працювати. Інтервал руху становить від 15 до 35 хвилин, тому можливі затримки.

Які трамваї працюють

У місті курсують такі трамвайні маршрути:

  • №5 "Аркадія — Автовокзал" 
  • №7 "Херсонський сквер — 11 ст. Люстдорфської дороги"
  • №10 "І. Рабіна — пл. Старосінна"
  • №11 "пл. Старосінна — пл. Олексіївська"
  • №12 "Херсонський сквер — Слобідський ринок" 
  • №15 "пл. Олексіївська — Слобідський ринок" 
  • №17 "Куликове поле — 11 станція Великого Фонтану"
  • №21 "пл. Тираспольська — Застава 2" 
  • №28 "парк Шевченка — вул. Пастера"

Які тролейбуси на маршрутах

Сьогодні працюють такі тролейбусні маршрути:

  • №3 "парк Шевченка — Застава 1"
  • №7 "вул. Архітекторська — вул. Новосельського" (зі змінами)
  • №9 "Інглезі — вул. Рішельєвська"
  • №10 "Інглезі — вул. Приморська"
  • №12 "вул. Архітекторська — Центральний аеропорт" (зі змінами)

Безкоштовні автобуси

У місті продовжують працювати соціальні автобуси за чотирма напрямками.

Маршрут С2 "Залізничний вокзал — вул. Семена Палія". Рейси зранку починаються з 06:00, далі — приблизно кожні 30–60 хвилин. Останні відправлення — близько 19:50–20:50 залежно від напрямку.

Маршрут С3 "вул. Ріхтера — вул. Дігтярна". Курсує з 06:45 до вечора. Інтервал — близько 30 хвилин у ранкові та денні години.

Маршрут С4 "Тираспольське шосе — вул. Дігтярна". Є кілька рейсів уранці, вдень і ввечері. Частина автобусів їде до Західного кладовища — такі рейси позначені літерою "К".

Маршрут №8 (тролейбус) "Суперфосфатний завод — Залізничний вокзал". Один із найчастіших маршрутів: відправлення приблизно кожні 15–25 хвилин із ранку до вечора.

Довідка для пасажирів

Розклад руху є орієнтовним. Він не враховує затори, зміну дорожньої ситуації або технічні несправності транспорту. Деталі можна дізнатися в інформаційному центрі за телефонами: (048) 717-54-54 та (048) 717-54-77. Диспетчери працюють у будні з 08:00 до 20:00.

Як повідомляли Новини.LIVE,в Одесі з міського бюджету планують витратити 360 тисяч гривень на встановлення GPS-трекерів у комунальних автобусах. Йдеться про транспорт, який використовують для перевезення пасажирів у місті.

Також Новини.LIVE писали, що на півдні Одеської області подорожчали автобусні квитки. Найбільше зростання зафіксували на маршрутах до Одеси. Перевізники пояснюють це здорожчанням палива. Водночас деякі напрямки поки тримають старі ціни.

Марія Луценко - Редактор
Марія Луценко
