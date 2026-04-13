В Одесі змінюють рух тролейбусів: робота електротранспорту

Сьогодні, 13 квітня, в Одесі частина громадського транспорту тимчасово змінила схеми руху. Деякі тролейбуси курсують лише до площі Незалежності. Водночас у місті залишили безкоштовні соціальні автобуси з чітким розкладом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Зміна руху

Тролейбусні маршрути №7 і №12 тимчасово скорочені. Вони курсують лише до площі Незалежності. Попри це, електротранспорт у місті продовжує працювати. Інтервал руху становить від 15 до 35 хвилин, тому можливі затримки.

Які трамваї працюють

У місті курсують такі трамвайні маршрути:

№5 "Аркадія — Автовокзал"

№7 "Херсонський сквер — 11 ст. Люстдорфської дороги"

№10 "І. Рабіна — пл. Старосінна"

№11 "пл. Старосінна — пл. Олексіївська"

№12 "Херсонський сквер — Слобідський ринок"

№15 "пл. Олексіївська — Слобідський ринок"

№17 "Куликове поле — 11 станція Великого Фонтану"

№21 "пл. Тираспольська — Застава 2"

№28 "парк Шевченка — вул. Пастера"

Які тролейбуси на маршрутах

Сьогодні працюють такі тролейбусні маршрути:

№3 "парк Шевченка — Застава 1"

№7 "вул. Архітекторська — вул. Новосельського" (зі змінами)

№9 "Інглезі — вул. Рішельєвська"

№10 "Інглезі — вул. Приморська"

№12 "вул. Архітекторська — Центральний аеропорт" (зі змінами)

Безкоштовні автобуси

У місті продовжують працювати соціальні автобуси за чотирма напрямками.

Маршрут С2 "Залізничний вокзал — вул. Семена Палія". Рейси зранку починаються з 06:00, далі — приблизно кожні 30–60 хвилин. Останні відправлення — близько 19:50–20:50 залежно від напрямку.

Маршрут С3 "вул. Ріхтера — вул. Дігтярна". Курсує з 06:45 до вечора. Інтервал — близько 30 хвилин у ранкові та денні години.

Маршрут С4 "Тираспольське шосе — вул. Дігтярна". Є кілька рейсів уранці, вдень і ввечері. Частина автобусів їде до Західного кладовища — такі рейси позначені літерою "К".

Маршрут №8 (тролейбус) "Суперфосфатний завод — Залізничний вокзал". Один із найчастіших маршрутів: відправлення приблизно кожні 15–25 хвилин із ранку до вечора.

Довідка для пасажирів

Розклад руху є орієнтовним. Він не враховує затори, зміну дорожньої ситуації або технічні несправності транспорту. Деталі можна дізнатися в інформаційному центрі за телефонами: (048) 717-54-54 та (048) 717-54-77. Диспетчери працюють у будні з 08:00 до 20:00.

