В Одесі змінюють рух тролейбусів: робота електротранспорту
Сьогодні, 13 квітня, в Одесі частина громадського транспорту тимчасово змінила схеми руху. Деякі тролейбуси курсують лише до площі Незалежності. Водночас у місті залишили безкоштовні соціальні автобуси з чітким розкладом.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.
Зміна руху
Тролейбусні маршрути №7 і №12 тимчасово скорочені. Вони курсують лише до площі Незалежності. Попри це, електротранспорт у місті продовжує працювати. Інтервал руху становить від 15 до 35 хвилин, тому можливі затримки.
Які трамваї працюють
У місті курсують такі трамвайні маршрути:
- №5 "Аркадія — Автовокзал"
- №7 "Херсонський сквер — 11 ст. Люстдорфської дороги"
- №10 "І. Рабіна — пл. Старосінна"
- №11 "пл. Старосінна — пл. Олексіївська"
- №12 "Херсонський сквер — Слобідський ринок"
- №15 "пл. Олексіївська — Слобідський ринок"
- №17 "Куликове поле — 11 станція Великого Фонтану"
- №21 "пл. Тираспольська — Застава 2"
- №28 "парк Шевченка — вул. Пастера"
Які тролейбуси на маршрутах
Сьогодні працюють такі тролейбусні маршрути:
- №3 "парк Шевченка — Застава 1"
- №7 "вул. Архітекторська — вул. Новосельського" (зі змінами)
- №9 "Інглезі — вул. Рішельєвська"
- №10 "Інглезі — вул. Приморська"
- №12 "вул. Архітекторська — Центральний аеропорт" (зі змінами)
Безкоштовні автобуси
У місті продовжують працювати соціальні автобуси за чотирма напрямками.
Маршрут С2 "Залізничний вокзал — вул. Семена Палія". Рейси зранку починаються з 06:00, далі — приблизно кожні 30–60 хвилин. Останні відправлення — близько 19:50–20:50 залежно від напрямку.
Маршрут С3 "вул. Ріхтера — вул. Дігтярна". Курсує з 06:45 до вечора. Інтервал — близько 30 хвилин у ранкові та денні години.
Маршрут С4 "Тираспольське шосе — вул. Дігтярна". Є кілька рейсів уранці, вдень і ввечері. Частина автобусів їде до Західного кладовища — такі рейси позначені літерою "К".
Маршрут №8 (тролейбус) "Суперфосфатний завод — Залізничний вокзал". Один із найчастіших маршрутів: відправлення приблизно кожні 15–25 хвилин із ранку до вечора.
Довідка для пасажирів
Розклад руху є орієнтовним. Він не враховує затори, зміну дорожньої ситуації або технічні несправності транспорту. Деталі можна дізнатися в інформаційному центрі за телефонами: (048) 717-54-54 та (048) 717-54-77. Диспетчери працюють у будні з 08:00 до 20:00.
Читайте Новини.LIVE!