В Одесі витратять 360 тисяч на GPS для комунальних автобусів

Соціальний автобус на дорогах Одеси.

В Одесі з міського бюджету планують витратити 360 тисяч гривень на встановлення GPS-трекерів у комунальних автобусах. Йдеться про транспорт, який використовують для перевезення пасажирів у місті.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на портал електронних закупівель Prozorro.

Оголошення про тендер.

Що відомо про тендер

Закупівлю оголосила установа комунальної власності "Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому". Вона передбачає оснащення 25 автобусів системами моніторингу руху.

Зокрема, GPS-трекери встановлять на:

5 автобусів SCANIA L94 CITYBUS

20 автобусів MERCEDES-BENZ CITARO

У межах закупівлі підрядник має не лише встановити обладнання, а й налаштувати систему, підключити її та забезпечити подальше спостереження за транспортом. Також передбачене постачання самих трекерів (типу Teltonika або еквівалентів) та додаткових пристроїв для зчитування даних.

Подати пропозиції учасники можуть до 16 квітня, а аукціон призначений на той самий день. Завершити всі роботи підрядник має до 10 травня.

Це не перша така закупівля цього року. Раніше місто вже замовляло встановлення GPS-трекерів на транспорт, тоді тендер на понад 426 тисяч гривень виграло Управління поліції охорони в Одеській області.

Оголошення про закупівлю.

Що відомо про соціальні автобуси в Одесі

Мовиться про соціальні автобуси, які з’явилися в Одесі після обстрілу РФ і перебоїв з електропостачанням та повної зупинки електротранспорту. Вони тимчасово замінили трамваї та тролейбуси і забезпечили сполучення між житловими районами, центром міста, лікарнями та вокзалом. Частину цього транспорту передали Одесі інші громади України.

Автобуси досі продовжують курсувати за окремими соціальними маршрутами, які часто дублюють схеми електротранспорту. Зокрема, вони працюють на напрямках С1, С3, С4, а також на маршрутах, що повторюють рух трамваїв і тролейбусів.

Крім того, автобуси зробили безкоштовними для пасажирів, а їх рух поступово інтегрують у міські сервіси — зокрема, зараз їх почали відображати в онлайн-картах, щоб люди могли відстежувати транспорт у реальному часі.

