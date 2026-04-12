В Одессе потратят 360 тысяч на GPS для коммунальных автобусов
В Одессе из городского бюджета планируют потратить 360 тысяч гривен на установку GPS-трекеров в коммунальных автобусах. Речь идет о транспорте, который используют для перевозки пассажиров в городе.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на портал электронных закупок Prozorro.
Что известно о тендере
Закупку объявило учреждение коммунальной собственности "Автотранспортное хозяйство Одесского горисполкома". Она предусматривает оснащение 25 автобусов системами мониторинга движения.
В частности, GPS-трекеры установят на:
- 5 автобусов SCANIA L94 CITYBUS
- 20 автобусов MERCEDES-BENZ CITARO
В рамках закупки подрядчик должен не только установить оборудование, но и настроить систему, подключить ее и обеспечить дальнейшее наблюдение за транспортом. Также предусмотрена поставка самих трекеров (типа Teltonika или эквивалентов) и дополнительных устройств для считывания данных.
Подать предложения участники могут до 16 апреля, а аукцион назначен на тот же день. Завершить все работы подрядчик должен до 10 мая.
Это не первая такая закупка в этом году. Ранее город уже заказывал установку GPS-трекеров на транспорт, тогда тендер на более 426 тысяч гривен выиграло Управление полиции охраны в Одесской области.
Что известно о социальных автобусах в Одессе
Речь идет о социальных автобусах, которые появились в Одессе после обстрела РФ и перебоев с электроснабжением и полной остановки электротранспорта. Они временно заменили трамваи и троллейбусы и обеспечили сообщение между жилыми районами, центром города, больницами и вокзалом. Часть этого транспорта передали Одессе другие общины Украины.
Автобусы до сих пор продолжают курсировать по отдельным социальным маршрутам, которые часто дублируют схемы электротранспорта. В частности, они работают на направлениях С1, С3, С4, а также на маршрутах, повторяющих движение трамваев и троллейбусов.
Кроме того, автобусы сделали бесплатными для пассажиров, а их движение постепенно интегрируют в городские сервисы — в частности, сейчас их начали отображать в онлайн-картах, чтобы люди могли отслеживать транспорт в реальном времени.
