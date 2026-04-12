В Одессе потратят 360 тысяч на GPS для коммунальных автобусов

Социальный автобус на дорогах Одессы. Фото иллюстративное: ОГС

В Одессе из городского бюджета планируют потратить 360 тысяч гривен на установку GPS-трекеров в коммунальных автобусах. Речь идет о транспорте, который используют для перевозки пассажиров в городе.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на портал электронных закупок Prozorro.

Объявление о тендере. Фото: скриншот с Prozorro

Что известно о тендере

Закупку объявило учреждение коммунальной собственности "Автотранспортное хозяйство Одесского горисполкома". Она предусматривает оснащение 25 автобусов системами мониторинга движения.

В частности, GPS-трекеры установят на:

5 автобусов SCANIA L94 CITYBUS

20 автобусов MERCEDES-BENZ CITARO

В рамках закупки подрядчик должен не только установить оборудование, но и настроить систему, подключить ее и обеспечить дальнейшее наблюдение за транспортом. Также предусмотрена поставка самих трекеров (типа Teltonika или эквивалентов) и дополнительных устройств для считывания данных.

Подать предложения участники могут до 16 апреля, а аукцион назначен на тот же день. Завершить все работы подрядчик должен до 10 мая.

Это не первая такая закупка в этом году. Ранее город уже заказывал установку GPS-трекеров на транспорт, тогда тендер на более 426 тысяч гривен выиграло Управление полиции охраны в Одесской области.

Объявление о закупке. Фото: скриншот из Prozorro

Что известно о социальных автобусах в Одессе

Речь идет о социальных автобусах, которые появились в Одессе после обстрела РФ и перебоев с электроснабжением и полной остановки электротранспорта. Они временно заменили трамваи и троллейбусы и обеспечили сообщение между жилыми районами, центром города, больницами и вокзалом. Часть этого транспорта передали Одессе другие общины Украины.

Автобусы до сих пор продолжают курсировать по отдельным социальным маршрутам, которые часто дублируют схемы электротранспорта. В частности, они работают на направлениях С1, С3, С4, а также на маршрутах, повторяющих движение трамваев и троллейбусов.

Кроме того, автобусы сделали бесплатными для пассажиров, а их движение постепенно интегрируют в городские сервисы — в частности, сейчас их начали отображать в онлайн-картах, чтобы люди могли отслеживать транспорт в реальном времени.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на улице Александра Станкова в Одессе готовят реконструкцию существующего домовладения. Проект предусматривает изменение высотных отметок без изменения геометрических размеров фундаментов в плане. После завершения работ здание планируют использовать как жилой дом с торгово-офисными помещениями и подземным или наземным паркингом.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе планируют потратить более 51 миллиона гривен на капитальный ремонт общежития на улице Краснова, 8. Проект предусматривает не только строительные работы, но и полное обновление внутреннего наполнения здания.