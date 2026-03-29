В Одесі оснастять гуртожиток технікою і меблями на 51 млн грн

В Одесі планують витратити понад 51 мільйон гривень на капітальний ремонт гуртожитку на вулиці Краснова, 8. Проєкт передбачає не лише будівельні роботи, а й повне оновлення внутрішнього наповнення будівлі. Наразі триває тендерна процедура.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на портал електронних закупівель Prozorro.

Ремонт гуртожитку в Одесі

Згідно з технічним завданням, у будівлі проведуть масштабні демонтажні та будівельні роботи. Йдеться про зняття старих вікон, дверей, підлог, перегородок, сантехніки та інженерних мереж. Після цього облаштують нові приміщення, встановлять металопластикові конструкції, виконають оздоблення, утеплять фасад і відремонтують покрівлю. Роботи планують виконувати майже два роки — з квітня 2026-го до грудня 2027-го. При цьому з документів слідує, що відремонтують не всю будівлю, а "приміщення комунальної власності" всередині гуртожитку. Роботи фінансуватимуться за кошти місцевого бюджету.

Устаткування для гуртожитку

Окрім цього, проєкт включає значну закупівлю меблів і техніки для гуртожитку. Планують придбати 33 одномісні та 27 двомісних ліжок, а також дивани, шафи, кухонні гарнітури та мийки. Для побутових потреб передбачено холодильники, електричні та газові плити, а також інше кухонне обладнання.

У гуртожитку облаштують пральні приміщення: закуплять 11 прально-віджимних машин і 9 сушильних. Також встановлять водонагрівачі різного об’єму, сантехнічне обладнання та інші інженерні елементи для повноцінного функціонування будівлі.

Безпека і зв'язок у гуртожитку

У проєкті передбачені камери відеоспостереження, відеореєстратор, домофон, мережеве обладнання, комутатори, а також джерела безперебійного живлення.

Крім того, закуплять меблі та оснащення для спільних зон — дзеркала, вішалки, рушникотримачі, шафи для інвентарю та інші елементи облаштування.

