В Одесі оснастять гуртожиток технікою і меблями на 51 млн грн

В Одесі оснастять гуртожиток технікою і меблями на 51 млн грн

Дата публікації: 29 березня 2026 14:10
В Одесі оснастять гуртожиток технікою і меблями на 51 млн грн
Комунальники роблять ремонт в приміщенні. Фото: ілюстративне: ОМР

В Одесі планують витратити понад 51 мільйон гривень на капітальний ремонт гуртожитку на вулиці Краснова, 8. Проєкт передбачає не лише будівельні роботи, а й повне оновлення внутрішнього наповнення будівлі. Наразі триває тендерна процедура.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на портал електронних закупівель Prozorro.

В Одесі оснастять гуртожиток технікою і меблями на 51 млн грн - фото 1
Оголошення про тендер. Фото: скриншот з Prozorro

Ремонт гуртожитку в Одесі

Згідно з технічним завданням, у будівлі проведуть масштабні демонтажні та будівельні роботи. Йдеться про зняття старих вікон, дверей, підлог, перегородок, сантехніки та інженерних мереж. Після цього облаштують нові приміщення, встановлять металопластикові конструкції, виконають оздоблення, утеплять фасад і відремонтують покрівлю. Роботи планують виконувати майже два роки — з квітня 2026-го до грудня 2027-го. При цьому з документів слідує, що відремонтують не всю будівлю, а "приміщення комунальної власності" всередині гуртожитку. Роботи фінансуватимуться за кошти місцевого бюджету.

Устаткування для гуртожитку

Окрім цього, проєкт включає значну закупівлю меблів і техніки для гуртожитку. Планують придбати 33 одномісні та 27 двомісних ліжок, а також дивани, шафи, кухонні гарнітури та мийки. Для побутових потреб передбачено холодильники, електричні та газові плити, а також інше кухонне обладнання.

Гуртожиток в Одесі по вулиці Краснова
Будівля гуртожитку, яку відремонтують. Фото ілюстративне: скриншот з google.maps

У гуртожитку облаштують пральні приміщення: закуплять 11 прально-віджимних машин і 9 сушильних. Також встановлять водонагрівачі різного об’єму, сантехнічне обладнання та інші інженерні елементи для повноцінного функціонування будівлі.

Безпека і зв'язок у гуртожитку

У проєкті передбачені камери відеоспостереження, відеореєстратор, домофон, мережеве обладнання, комутатори, а також джерела безперебійного живлення.

Крім того, закуплять меблі та оснащення для спільних зон — дзеркала, вішалки, рушникотримачі, шафи для інвентарю та інші елементи облаштування.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на вулиці Олександра Станкова в Одесі готують реконструкцію існуючого домоволодіння. Проєкт передбачає зміну висотних відміток без зміни геометричних розмірів фундаментів у плані. Після завершення робіт будівлю планують використовувати як житловий будинок із торгово-офісними приміщеннями та підземним або наземним паркінгом.

Також кореспонденти Новини.LIVE показували ексклюзивні кадри будівлі Одеської міської ради. На них видно, що частини декоративного оздоблення на фасаді почали руйнуватися. Фрагменти ліпнини відшаровуються від стіни та падають на асфальт поруч.

ремонт тендер Новини Одеси закупівлі
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
