В Одессе оснастят общежитие техникой и мебелью на 51 млн грн

В Одессе планируют потратить более 51 миллиона гривен на капитальный ремонт общежития на улице Краснова, 8. Проект предусматривает не только строительные работы, но и полное обновление внутреннего наполнения здания. Сейчас продолжается тендерная процедура.

Ремонт общежития в Одессе

Согласно техническому заданию, в здании проведут масштабные демонтажные и строительные работы. Речь идет о снятии старых окон, дверей, полов, перегородок, сантехники и инженерных сетей. После этого обустроят новые помещения, установят металлопластиковые конструкции, выполнят отделку, утеплят фасад и отремонтируют кровлю. Работы планируют выполнять почти два года — с апреля 2026-го до декабря 2027-го. При этом из документов следует, что отремонтируют не все здание, а "помещения коммунальной собственности" внутри общежития. Работы будут финансироваться за средства местного бюджета.

Оборудование для общежития

Кроме этого, проект включает значительную закупку мебели и техники для общежития. Планируется приобрести 33 одноместные и 27 двухместных кроватей, а также диваны, шкафы, кухонные гарнитуры и мойки. Для бытовых нужд предусмотрены холодильники, электрические и газовые плиты, а также другое кухонное оборудование.

В общежитии обустроят прачечные помещения: закупят 11 стирально-отжимных машин и 9 сушильных. Также установят водонагреватели разного объема, сантехническое оборудование и другие инженерные элементы для полноценного функционирования здания.

Безопасность и связь в общежитии

В проекте предусмотрены камеры видеонаблюдения, видеорегистратор, домофон, сетевое оборудование, коммутаторы, а также источники бесперебойного питания.

Кроме того, закупят мебель и оснащение для общих зон - зеркала, вешалки, полотенцедержатели, шкафы для инвентаря и другие элементы обустройства.

