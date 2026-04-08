На Одещині подорожчав проїзд: вартість квитків на автобуси

Автобус з Одеси. Фото: скриншот з відео

На півдні Одеської області подорожчали автобусні квитки. Найбільше зростання зафіксували на маршрутах до Одеси. Перевізники пояснюють це здорожчанням палива. Водночас деякі напрямки поки тримають старі ціни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання "Пасажирський транспорт".

Підняття тарифу

З 7 квітня значно зросла вартість проїзду на популярному маршруті Рені — Одеса. Квиток подорожчав із 600 до 780 гривень. Різниця становить 180 гривень. Якщо порахувати, це приблизно +30% від попередньої ціни.

Цей маршрут є одним із найдовших в області — близько 270–280 кілометрів. Саме тому він першим відреагував на зміну витрат перевізників. Також підняли ціни і на коротшому напрямку Рені — Ізмаїл. Тут вартість зросла з 150 до 200 гривень. Різниця — 50 гривень, або приблизно +33%.

Дорога до Ізмаїлу

Водночас маршрут Одеса — Ізмаїл, довжиною близько 220 кілометрів, поки що залишився без змін. За даними сервісів продажу квитків, поїздка коштує приблизно 500 гривень. Перевізники пояснюють підвищення цін насамперед подорожчанням пального. Саме витрати на паливо займають значну частину у вартості перевезень, тому навіть невелике зростання цін на нього швидко впливає на тариф.

Дорога з Аккерману

Крім того, на початку року подорожчав проїзд на популярному маршруті Білгород-Дністровський — Одеса. Із 10 січня квиток зріс зі 160 до 200 гривень. Це один із найзавантаженіших напрямків, яким щодня користуються мешканці Аккермана та навколишніх сіл, щоб дістатися до обласного центру.

Автобуси курсують регулярно та прибувають до Одеси на автостанцію "Старосінна". Водночас пасажирам радять уточнювати розклад перед поїздкою, адже можливі зміни.

Як повідомляли Новини.LIVE, у квітні тарифи на громадський транспорт в Одесі не зміняться. Водночас частина міста фактично користується безкоштовним проїздом. Це пов’язано з тим, що електротранспорт досі не працює у повному обсязі.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі після тривалої паузи знову запустили частину електротранспорту. На маршрути вийшла приблизно третина трамваїв і тролейбусів. Поки що вони працюють у тестовому режимі з більшими інтервалами. Там, де рейси ще не відновили, продовжують курсувати безкоштовні автобуси.