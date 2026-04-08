В Одесской области подорожал проезд: стоимость билетов на автобусы

Автобус из Одессы.

На юге Одесской области подорожали автобусные билеты. Наибольший рост зафиксировали на маршрутах в Одессу. Перевозчики объясняют это подорожанием топлива. В то же время некоторые направления пока держат старые цены.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "Пассажирский транспорт".

Поднятие тарифа

С 7 апреля значительно выросла стоимость проезда на популярном маршруте Рени — Одесса. Билет подорожал с 600 до 780 гривен. Разница составляет 180 гривен. Если посчитать, это примерно +30% от предыдущей цены.

Этот маршрут является одним из самых длинных в области — около 270-280 километров. Именно поэтому он первым отреагировал на изменение расходов перевозчиков. Также подняли цены и на более коротком направлении Рени — Измаил. Здесь стоимость выросла со 150 до 200 гривен. Разница — 50 гривен, или примерно +33%.

Дорога в Измаил

В то же время маршрут Одесса — Измаил, длиной около 220 километров, пока остался без изменений. По данным сервисов продажи билетов, поездка стоит примерно 500 гривен. Перевозчики объясняют повышение цен прежде всего подорожанием топлива. Именно расходы на топливо занимают значительную часть в стоимости перевозок, поэтому даже небольшой рост цен на него быстро влияет на тариф.

Дорога из Аккермана

Кроме того, в начале года подорожал проезд на популярном маршруте Белгород-Днестровский — Одесса. С 10 января билет вырос со 160 до 200 гривен. Это одно из самых загруженных направлений, которым ежедневно пользуются жители Аккермана и окрестных сел, чтобы добраться до областного центра.

Автобусы курсируют регулярно и прибывают в Одессу на автостанцию "Старосенная". В то же время пассажирам советуют уточнять расписание перед поездкой, ведь возможны изменения.

Как сообщали Новини.LIVE, в апреле тарифы на общественный транспорт в Одессе не изменятся. В то же время часть города фактически пользуется бесплатным проездом. Это связано с тем, что электротранспорт до сих пор не работает в полном объеме.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе после длительной паузы снова запустили часть электротранспорта. На маршруты вышла примерно треть трамваев и троллейбусов. Пока что они работают в тестовом режиме с большими интервалами. Там, где рейсы еще не возобновили, продолжают курсировать бесплатные автобусы.