Одеса стала у сильних заторах: масштабний ремонт доріг
В Одесі продовжують масштабний ремонт доріг і тротуарів. Роботи заплановані на 8 квітня одразу в кількох районах міста. Через це можливі обмеження руху транспорту та незручності для пішоходів. Водіїв просять заздалегідь планувати маршрути.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ЖКС Одеси.
Ремонт доріг
Сьогодні, 8 квітня в Одесі дорожні служби працюватимуть на низці вулиць і перехресть. Там ремонтуватимуть проїжджу частину та тротуари, тому в місті можливі тимчасові обмеження руху. Водіям і пішоходам радять враховувати ці роботи та за можливості обирати альтернативні маршрути, щоб уникнути заторів і затримок у дорозі.
Де будуть ускладнення
Ремонтні роботи проведуть за такими адресами:
- вул. Решата Аметова (тротуар від просп. Шевченка до просп. Шевченка, 11)
- перехрестя вул. Наливна та вул. Ганса Германа
- вул. Вапняна
- Фонтанська дорога
- Дальницьке шосе
- просп. Князя Володимира Великого (від вул. Кишинівської до вул. Давида Ойстраха)
- вул. Академіка Заболотного (від просп. Князя Володимира Великого до вул. Кримської)
- проїзд від вул. Житомирської до Овідіопольської дороги
- перехрестя вул. Інглезі — просп. Небесної сотні — вул. Михайла Комарова
Бюджет на дороги
Цьогоріч в Одесі заплановано масштабне оновлення дорожньої інфраструктури. Замість точкового латання ям місто переходить до повноцінної реконструкції десятків вулиць у всіх районах. В управлінні дорожнього господарства вже підготували дефектні акти та кошториси, розподіливши фінансування між капітальними та поточними роботами. Згідно з бюджетом громади на 18 березня 2026 року, на відновлення дорожнього полотна виділено:
- 74 294,8 тис. грн — на капітальний ремонт;
- 250 000,0 тис. грн — на поточний ремонт.
Загалом планується привести до ладу понад 156 тисяч квадратних метрів покриття. Основна фаза робіт стартувала у березні й триватиме до липня 2026 року.
Як повідомляли Новини.LIVE, уряд виділив додаткові кошти на транспортну інфраструктуру для Одеської області та кордону з Молдовою. Зокрема плануютб облаштувати альтернативні маршрути біля мосту в селі Маяки. Це має покращити логістику та забезпечити стабільне сполучення в умовах війни.
Також Новини.LIVE писали, що у 2026 році Миколаїв не планує капітального ремонту доріг. Місто витратить майже 45 млн грн на ямковий ремонт, який виконуватиме лише комунальне підприємство. Першочергово лататимуть магістралі, а пріоритет визначатимуть за скаргами мешканців та приписами поліції. Більшість вулиць отримають ремонт поступово протягом року.
