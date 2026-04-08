Одеса стала у сильних заторах: масштабний ремонт доріг

Ремонт дороги в Одесі.

В Одесі продовжують масштабний ремонт доріг і тротуарів. Роботи заплановані на 8 квітня одразу в кількох районах міста. Через це можливі обмеження руху транспорту та незручності для пішоходів. Водіїв просять заздалегідь планувати маршрути.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ЖКС Одеси.

Ремонт доріг

Сьогодні, 8 квітня в Одесі дорожні служби працюватимуть на низці вулиць і перехресть. Там ремонтуватимуть проїжджу частину та тротуари, тому в місті можливі тимчасові обмеження руху. Водіям і пішоходам радять враховувати ці роботи та за можливості обирати альтернативні маршрути, щоб уникнути заторів і затримок у дорозі.

Де будуть ускладнення

Ремонтні роботи проведуть за такими адресами:

вул. Решата Аметова (тротуар від просп. Шевченка до просп. Шевченка, 11)

перехрестя вул. Наливна та вул. Ганса Германа

вул. Вапняна

Фонтанська дорога

Дальницьке шосе

просп. Князя Володимира Великого (від вул. Кишинівської до вул. Давида Ойстраха)

вул. Академіка Заболотного (від просп. Князя Володимира Великого до вул. Кримської)

проїзд від вул. Житомирської до Овідіопольської дороги

перехрестя вул. Інглезі — просп. Небесної сотні — вул. Михайла Комарова

Бюджет на дороги

Цьогоріч в Одесі заплановано масштабне оновлення дорожньої інфраструктури. Замість точкового латання ям місто переходить до повноцінної реконструкції десятків вулиць у всіх районах. В управлінні дорожнього господарства вже підготували дефектні акти та кошториси, розподіливши фінансування між капітальними та поточними роботами. Згідно з бюджетом громади на 18 березня 2026 року, на відновлення дорожнього полотна виділено:

Читайте також:

74 294,8 тис. грн — на капітальний ремонт;

250 000,0 тис. грн — на поточний ремонт.

Загалом планується привести до ладу понад 156 тисяч квадратних метрів покриття. Основна фаза робіт стартувала у березні й триватиме до липня 2026 року.

Як повідомляли Новини.LIVE, уряд виділив додаткові кошти на транспортну інфраструктуру для Одеської області та кордону з Молдовою. Зокрема плануютб облаштувати альтернативні маршрути біля мосту в селі Маяки. Це має покращити логістику та забезпечити стабільне сполучення в умовах війни.

Також Новини.LIVE писали, що у 2026 році Миколаїв не планує капітального ремонту доріг. Місто витратить майже 45 млн грн на ямковий ремонт, який виконуватиме лише комунальне підприємство. Першочергово лататимуть магістралі, а пріоритет визначатимуть за скаргами мешканців та приписами поліції. Більшість вулиць отримають ремонт поступово протягом року.