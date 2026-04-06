Одесу скують затори: рух ускладнено на низці вулиць

Комунальники ремонтують дорогу. Фото ілюстративне: ЖКС Одеси

В Одесі 6 квітня продовжують ремонтувати дороги, а також проводять аварійні роботи з тепломереж. Роботи одночасно триватимуть у різних районах міста, через що можливі затори та тимчасові обмеження руху. Містян просять планувати маршрути заздалегідь.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ЖКС Одеси.

Де будуть ремонті роботи

У понеділок, 6 квітня, дорожники вийдуть на кілька важливих ділянок Одеси. Там ремонтуватимуть покриття та впорядковуватимуть тротуари. Через техніку та часткові перекриття рух транспорту може бути ускладнений.

Роботи заплановані на таких вулицях:

Балтська дорога

вулиця Вапняна

Фонтанська дорога

Дальницьке шосе

проспект Князя Володимира Великого (від вулиці Кишинівської до вулиці Давида Ойстраха)

вулиця Академіка Заболотного (від проспекту Князя Володимира Великого до вулиці Кримської)

на проїзді від вулиці Житомирської до Овідіопольської дороги

на перехресті вулиці Інглезі, проспекту Небесної сотні та вулиці Михайла Комарова

Водіям радять врахувати ці обмеження, щоб уникнути заторів. Пішоходам варто бути уважними біля місць проведення робіт.

Читайте також:

Обмеження руху

У зв’язку з проведенням аварійних робіт із заміни ділянок теплових мереж КП "Теплопостачання міста Одеси" можливі тимчасові ускладнення руху транспорту за адресами:

вул. Леонтовича, 11

вул. Всеволода Змієнка, 20

Роботи проводяться з метою ліквідації аварійної ситуації та заміни пошкоджених ділянок трубопроводів. Водіям радять враховувати цю інформацію при плануванні маршруту.

Що планують цьогоріч

У 2026 році в Одесі готують масштабне оновлення доріг і тротуарів. У місті планують не обмежуватись ямковим ремонтом, а провести повноцінну реконструкцію десятків вулиць у різних районах. На ці роботи вже заклали сотні мільйонів гривень із міського бюджету. Як повідомили в Управлінні дорожнього господарства кошти розподілили між капітальним і поточним ремонтом. Це дозволить охопити більше проблемних ділянок і швидше привести дороги до ладу. Усі закупівлі провели через тендери, де обрали підрядників із необхідною технікою та досвідом. Перед початком робіт фахівці підготували дефектні акти та прорахували кошториси для кожного об’єкта.

Скільки коштів виділили

Станом на 18.03.2026 року у бюджеті Одеської міської територіальної громади передбачені наступні кошти: на виконання робіт з капітального ремонту вулиць і доріг — 74 294,8 тис. грн; на виконання робіт з поточного ремонту — 250 000,0 тис. грн. Загалом у місті планують відновити понад 156 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Основний етап поточного ремонту стартував у березні й триватиме до липня 2026 року.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки, щоб уникнути ділянки, яка зараз проходить територією Молдови. Проєкт має стратегічне значення для транспортного сполучення півдня України та дозволить зробити маршрут повністю українським. Наразі підготовчі роботи вже проведені, однак реалізацію відкладають через високу вартість.

Також Новини.LIVE писали, що у 2026 році Миколаїв не планує капітального ремонту доріг. Місто витратить майже 45 млн грн на ямковий ремонт, який виконуватиме лише комунальне підприємство. Першочергово лататимуть магістралі, а пріоритет визначатимуть за скаргами мешканців та приписами поліції. Більшість вулиць отримають ремонт поступово протягом року.