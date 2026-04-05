В Одесі на кількох вулицях йде ремонт дорожнього покриття
В Одесі тривають дорожні роботи на кількох вулицях. Через це сьогодні, 5 квітня, рух на окремих ділянках може бути ускладнений. Обмеження діятимуть протягом дня.
Про інформує Новини.LIVE з посиланням на "ЖКС Одеси".
Ремонт доріг в Одесі: де об'їхати
Сьогодні техніка працює на проспекті Князя Володимира Великого — на ділянці від вулиці Кишинівської до вулиці Давида Ойстраха. Також ремонт триває на вулиці Академіка Заболотного — від проспекту Князя Володимира Великого до вулиці Кримської.
Крім того, дорожні роботи заплановані на Балтській дорозі, Дальницькому шосе та Фонтанській дорозі. Ускладнення можливі й на проїзді від вулиці Житомирської до Овідіопольської дороги, а також на перехресті вулиці Інглезі, проспекту Небесної Сотні та вулиці Михайла Комарова. Окремо роботи проводять на вулиці Дмитріївській.
Що відомо про ремонт доріг в Одесі
Раніше за запитом Новини.LIVE в Управлінні дорожнього господарства Одеси повідомили, що у місті планують оновити понад 156 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття.
У відомстві уточнили, що в бюджеті Одеської міської територіальної громади закладено 74,3 млн грн на капітальний ремонт вулиць і доріг, а також 250 млн грн — на поточні роботи. Підрядників визначали через систему Prozorro. Серед компаній, які виграли тендери, — "Ростдорстрой", ДП "Лідер", "Євродор", "ДСК Автошлях" та "Автомагістраль-Південь".
Також Новини.LIVE повідомляли, що 20 березня комунальне підприємство "Міські дороги" провели ремонти покриття на Французькому бульварі — на ділянці від вулиці Гуленка-Гулого до провулка Удільного, а також на вулицях Святослава Караванського та Богдана Хмельницького (від провулка Прохорівського до вулиці М’ясоїдівської).
Оновлення торкнулося й вулиці Суднобудівної — від проспекту Адміральського до вулиці Івана Франка. Далі роботи виконали на самій вулиці Івана Франка — до скверу Героїв Оборони Одеси, а також на прилеглій території скверу — до Фонтанської дороги.
Крім того, дорожники відремонтували покриття на вулиці Наливній — на відрізку від вулиці Гефта до Балтської дороги.
