В Одессе на нескольких улицах идет ремонт дорожного покрытия

Дата публикации 5 апреля 2026 09:15
Коммунальщики латают ямы на дорогах Одессы. Фото иллюстративное: КП Городские дороги

В Одессе продолжаются дорожные работы на нескольких улицах. Из-за этого сегодня, 5 апреля, движение на отдельных участках может быть затруднено. Ограничения будут действовать в течение дня.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на "ЖКС Одессы".

Ремонт дорог в Одессе: где объехать

Сегодня техника работает на проспекте Князя Владимира Великого - на участке от улицы Кишиневской до улицы Давида Ойстраха. Также ремонт продолжается на улице Академика Заболотного — от проспекта Князя Владимира Великого до улицы Крымской.

Кроме того, дорожные работы запланированы на Балтской дороге, Дальницком шоссе и Фонтанской дороге. Осложнения возможны и на проезде от улицы Житомирской до Овидиопольской дороги, а также на перекрестке улицы Инглези, проспекта Небесной Сотни и улицы Михаила Комарова. Отдельно работы проводят на улице Дмитриевской.

Что известно о ремонте дорог в Одессе

Ранее по запросу Новини.LIVE в Управлении дорожного хозяйства Одессы сообщили, что в городе планируют обновить более 156 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

В ведомстве уточнили, что в бюджете Одесской городской территориальной громады заложено 74,3 млн грн на капитальный ремонт улиц и дорог, а также 250 млн грн — на текущие работы. Подрядчиков определяли через систему Prozorro. Среди компаний, которые выиграли тендеры, — "Ростдорстрой", ГП "Лидер", "Евродор", "ДСК Автошлях" и "Автомагистраль-Юг".

Также Новини.LIVE сообщали, что 20 марта коммунальное предприятие "Городские дороги" провели ремонты покрытия на Французском бульваре — на участке от улицы Гуленко-Гулого до переулка Удельного, а также на улицах Святослава Караванского и Богдана Хмельницкого (от переулка Прохоровского до улицы Мясоедовской).

Обновление коснулось и улицы Судостроительной — от проспекта Адмиральского до улицы Ивана Франко. Далее работы выполнили на самой улице Ивана Франко — до сквера Героев Обороны Одессы, а также на прилегающей территории сквера — до Фонтанской дороги.

Кроме того, дорожники отремонтировали покрытие на улице Наливной — на отрезке от улицы Гефта до Балтской дороги.

Одесса Новости Одессы Ремонт дорог в Одессе
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
