Проїзд Одесою ускладнено: ремонт доріг і тротуарів

Ремонт доріг в Одесі. Фото ілюстративне: Одеська міська рада

В Одесі на кількох вулицях почався ремонт тротуарів і проїжджої частини. Це створює тимчасові труднощі для водіїв і пішоходів. Одеситам рядять враховувати роботи при плануванні маршрутів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ЖКС Одеси.

Ремонт доріг

Сьогодні на різних локаціях в Одесі проводять ремонт тротуарів та проїжджої частини на перехрестях і біля зупинок громадського транспорту. Під час робіт можливі обмеження руху та тимчасові затори. Роботи відбуваються на таких ділянках:

просп. Князя Володимира Великого (від вул. Кишинівської до вул. Давида Ойстраха)

вул. Академіка Заболотного (від просп. Князя Володимира Великого до вул. Кримська)

вул. Житомирська (проїзд від вул. Житомирської до Овідіопольської дороги) • вул. Краснова

Київське шосе

вул. Горіхова

вул. Миколи Троїцького

вул. Бригадна

вул. Анатолія Бачинського

Водіїв і пішоходів закликають планувати маршрути заздалегідь і враховувати можливі обмеження.

Де були ремонти

Зазначимо, в Одесі вже кілька днів тривають ремонтні роботи на дорогах і тротуарах, учора роботи проводили на кількох вулицях у різних районах міста. Через це можливі затори та незручності для пішоходів. Водіям радять планувати маршрути заздалегідь, особливо на просп. Князя Володимира Великого, вул. Академіка Заболотного, Житомирській, Тираспольському шосе та інших основних ділянках.

Скільки коштів виділили

На запит Новини.LIVE у міськраді повідомили, що на 2026 рік в Одесі запланували масштабне оновлення доріг та тротуарів у всіх районах міста. Це не лише ямковий ремонт, а капітальні роботи на десятках вулиць і перехрестях, включно зі зупинками громадського транспорту. За даними міського управління дорожнього господарства, на капітальний ремонт виділили 74,3 млн грн, на поточний — 250 млн грн. Загалом планують відновити понад 156 тис. метрів квадратних покриття. Основний етап робіт триватиме з березня до липня, а виконуватимуть їх підрядники, обрані через відкриті тендери. Міська влада просить водіїв і пішоходів враховувати ремонт під час поїздок та бути уважними на дорогах.

Як повідомляли Новини.LIVE, 26 та 27 березня в Одесі проведуть обкатку трамвайних маршрутів. Це технічний процес перевірки рухомого складу та інфраструктури перед повноцінним запуском. Під час обкатки трамваї курсуватимуть вулицями, але без пасажирів.

Також, на запит Новини.LIVE у 2026 році Миколаїв не планує капітального ремонту доріг. Місто витратить майже 45 млн грн на ямковий ремонт, який виконуватиме лише комунальне підприємство. Першочергово лататимуть магістралі, а пріоритет визначатимуть за скаргами мешканців та приписами поліції.