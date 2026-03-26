Проезд по Одессе затруднен: ремонт дорог и тротуаров: ремонт дорог и тротуаров

Ремонт дорог в Одессе.

В Одессе на нескольких улицах начался ремонт тротуаров и проезжей части. Это создает временные трудности для водителей и пешеходов. Одесситам рядят учитывать работы при планировании маршрутов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЖКС Одессы.

Ремонт дорог

Сегодня на разных локациях в Одессе проводят ремонт тротуаров и проезжей части на перекрестках и возле остановок общественного транспорта. Во время работ возможны ограничения движения и временные пробки. Работы проходят на таких участках:

просп. Князя Владимира Великого (от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха)

ул. Академика Заболотного (от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымская)

Житомирская (проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги) - ул. Краснова

Киевское шоссе

ул. Ореховая

ул. Николая Троицкого

ул. Бригадная

ул. Анатолия Бачинского

Водителей и пешеходов призывают планировать маршруты заранее и учитывать возможные ограничения.

Где были ремонты

Отметим, в Одессе уже несколько дней продолжаются ремонтные работы на дорогах и тротуарах, вчера работы проводили на нескольких улицах в разных районах города. Из-за этого возможны пробки и неудобства для пешеходов. Водителям советуют планировать маршруты заранее, особенно на просп. Князя Владимира Великого, ул. Академика Заболотного, Житомирской, Тираспольском шоссе и других основных участках.

Сколько средств выделили

На запрос Новини.LIVE в горсовете сообщили, что на 2026 год в Одессе запланировали масштабное обновление дорог и тротуаров во всех районах города. Это не только ямочный ремонт, а капитальные работы на десятках улиц и перекрестках, включая остановки общественного транспорта. По данным городского управления дорожного хозяйства, на капитальный ремонт выделили 74,3 млн грн, на текущий — 250 млн грн. Всего планируется восстановить более 156 тыс. метров квадратных покрытия. Основной этап работ продлится с марта по июль, а выполнять их будут подрядчики, выбранные через открытые тендеры. Городские власти просят водителей и пешеходов учитывать ремонт во время поездок и быть внимательными на дорогах.

Как сообщали Новини.LIVE, 26 и 27 марта в Одессе проведут обкатку трамвайных маршрутов. Это технический процесс проверки подвижного состава и инфраструктуры перед полноценным запуском. Во время обкатки трамваи будут курсировать по улицам, но без пассажиров.

Также, на запрос Новини.LIVE в 2026 году Николаев не планирует капитального ремонта дорог. Город потратит почти 45 млн грн на ямочный ремонт, который будет выполнять только коммунальное предприятие. В первую очередь будут латать магистрали, а приоритет будут определять по жалобам жителей и предписаниям полиции.