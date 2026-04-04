Ремонт доріг в Одесі: які вулиці краще об'їхати сьогодні

Комунальники латають ями на дорогах Одеси. Фото ілюстративне: КП Міські дороги

В Одесі сьогодні, 4 квітня, запланували ремонт доріг одразу на кількох вулицях міста. Роботи комунальники проводять у різних районах міста, тому водіям варто заздалегідь планувати маршрути, адже деякі ділянки можуть бути частково перекриті.

Про інформує Новини.LIVE з посиланням на "ЖКС Одеси".

Де в Одесі ремонтують дороги сьогодні

Ремонт дорожнього покриття проводять за такими адресами:

просп. Князя Володимира Великого на ділянці від вул. Кишинівської до вул. Давида Ойстраха

вул. Академіка Заболотного на ділянці від просп. Князя Володимира Великого до вул. Кримська

вул. Балківська

вул. Вапняна

Ширяївський провулок

Балтська дорога

проїзд від вул. Житомирської до Овідіопольської дороги

Дальницьке шосе

перехрестя вул. Інглезі, просп. Небесної Сотні, вул. Михайла Комарова

вул. Дмитріївська

Комунальники зазначають, що роботи проводять поетапно, тому рух на окремих відрізках може змінюватися протягом дня. Водіям радять звертати увагу на дорожні знаки та обирати альтернативні шляхи.

Більше про ремонт доріг в Одесі

Як повідомляли Новини.LIVE раніше 20 березня комунальне підприємство "Міські дороги" провело ремонт дорожнього та тротуарного покриття за такими адресами:

Читайте також:

бульвар Французький (від вул. Гуленка-Гулого до провулка Удільного)

вул. Святослава Караванського

вул. Богдана Хмельницького (від провулка Прохорівського до вул. М’ясоїдівської)

вул. Суднобудівна (від проспекту Адміральського до вул. Івана Франка)

вул. Івана Франка (від вул. Суднобудівної до скверу Героїв Оборони Одеси)

вул. Сквер Героїв Оборони Одеси (від вул. Івана Франка до Фонтанської дороги)

вул. Наливна (від вул. Гефта до вул. Балтської дороги)

Також Новини.LIVE писали що в Одесі 25 та 26 березня провели ремонт на таких ділянках:

просп. Князя Володимира Великого (від вул. Кишинівської до вул. Давида Ойстраха)

вул. Академіка Заболотного (від просп. Князя Володимира Великого до вул. Кримська)

вул. Житомирська (проїзд від вул. Житомирської до Овідіопольської дороги)

вул. Краснова

Київське шосе

вул. Горіхова

вул. Миколи Троїцького

вул. Бригадна

вул. Анатолія Бачинського

Окрім цього, на запит Новини.LIVE в Управлінні дорожнього господарства міста повідомили, що дорожники планують відновити понад 156 тисяч квадратних метрів покриття на дорогах Одеси. Основний етап поточних ремонтів має розпочатися вже у березні та триватиме до липня 2026 року.

"Станом на 18.03.2026 року у бюджеті Одеської міської територіальної громади передбачені наступні кошти: на виконання робіт з капітального ремонту вулиць і доріг — 74 294,8 тис. грн; на виконання робіт з поточного ремонту — 250 000,0 тис. грн", — йдеться у відповіді.

Виконавців робіт обирали через систему Prozorro. Серед переможців тендерів — відомі в регіоні компанії "РОСТДОРСТРОЙ", ДП "ЛІДЕР", "Євродор", "ДСК АВТОШЛЯХ" та "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ".