Ремонт дорог в Одессе: какие улицы лучше объехать сегодня

Коммунальщики латают ямы на дорогах Одессы.

В Одессе сегодня, 4 апреля, запланировали ремонт дорог сразу на нескольких улицах города. Работы коммунальщики проводят в разных районах города, поэтому водителям стоит заранее планировать маршруты, ведь некоторые участки могут быть частично перекрыты.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на "ЖКС Одессы".

Где в Одессе ремонтируют дороги сегодня

Ремонт дорожного покрытия проводят по следующим адресам:

просп. Князя Владимира Великого на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха

ул. Академика Заболотного на участке от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымская

ул. Балковская

ул. Известковая

Ширяевский переулок

Балтская дорога

проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги

Дальницкое шоссе

перекресток ул. Инглези, просп. Небесной Сотни, ул. Михаила Комарова

ул. Дмитриевская

Коммунальщики отмечают, что работы проводят поэтапно, поэтому движение на отдельных отрезках может меняться в течение дня. Водителям советуют обращать внимание на дорожные знаки и выбирать альтернативные пути.

Больше о ремонте дорог в Одессе

Как сообщали Новини.LIVE ранее, 20 марта коммунальное предприятие "Городские дороги" провело ремонт дорожного и тротуарного покрытия по следующим адресам:

Читайте также:

бульвар Французский (от ул. Гуленко-Гулого до переулка Удельного)

ул. Святослава Караванского

ул. Богдана Хмельницкого (от переулка Прохоровского до ул. Мясоедовской)

ул. Судостроительная (от проспекта Адмиральского до ул. Ивана Франко)

Ивана Франко (от ул. Судостроительной до сквера Героев Обороны Одессы)

ул. Сквер Героев Обороны Одессы (от ул. Ивана Франко до Фонтанской дороги)

Наливная (от ул. Гефта до ул. Балтской дороги)

Также Новини.LIVE писали что в Одессе 25 и 26 марта провели ремонт на таких участках:

просп. Князя Владимира Великого(от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха)

ул. Академика Заболотного (от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымская)

ул. Житомирская(проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги)

ул. Краснова

Киевское шоссе

ул. Ореховая

ул. Николая Троицкого

ул. Бригадная

ул. Анатолия Бачинского

Кроме этого, на запрос Новини.LIVE в Управлении дорожного хозяйства города сообщили, что дорожники планируют восстановить более 156 тысяч квадратных метров покрытия на дорогах Одессы. Основной этап текущих ремонтов должен начаться уже в марте и продлится до июля 2026 года.

"По состоянию на 18.03.2026 года в бюджете Одесской городской территориальной громады предусмотрены следующие средства: на выполнение работ по капитальному ремонту улиц и дорог - 74 294,8 тыс. грн; на выполнение работ по текущему ремонту — 250 000,0 тыс. грн", — говорится в ответе.

Исполнителей работ выбирали через систему Prozorro. Среди победителей тендеров — известные в регионе компании "РОСТДОРСТРОЙ", ГП "ЛИДЕР", "Евродор", "ДСК АВТОШЛЯХ" и "АВТОМАГИСТРАЛЬ-ЮГ".