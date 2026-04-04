Ремонт дорог в Одессе: какие улицы лучше объехать сегодня
В Одессе сегодня, 4 апреля, запланировали ремонт дорог сразу на нескольких улицах города. Работы коммунальщики проводят в разных районах города, поэтому водителям стоит заранее планировать маршруты, ведь некоторые участки могут быть частично перекрыты.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на "ЖКС Одессы".
Где в Одессе ремонтируют дороги сегодня
Ремонт дорожного покрытия проводят по следующим адресам:
- просп. Князя Владимира Великого на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха
- ул. Академика Заболотного на участке от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымская
- ул. Балковская
- ул. Известковая
- Ширяевский переулок
- Балтская дорога
- проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги
- Дальницкое шоссе
- перекресток ул. Инглези, просп. Небесной Сотни, ул. Михаила Комарова
- ул. Дмитриевская
Коммунальщики отмечают, что работы проводят поэтапно, поэтому движение на отдельных отрезках может меняться в течение дня. Водителям советуют обращать внимание на дорожные знаки и выбирать альтернативные пути.
Больше о ремонте дорог в Одессе
Как сообщали Новини.LIVE ранее, 20 марта коммунальное предприятие "Городские дороги" провело ремонт дорожного и тротуарного покрытия по следующим адресам:
- бульвар Французский (от ул. Гуленко-Гулого до переулка Удельного)
- ул. Святослава Караванского
- ул. Богдана Хмельницкого (от переулка Прохоровского до ул. Мясоедовской)
- ул. Судостроительная (от проспекта Адмиральского до ул. Ивана Франко)
- Ивана Франко (от ул. Судостроительной до сквера Героев Обороны Одессы)
- ул. Сквер Героев Обороны Одессы (от ул. Ивана Франко до Фонтанской дороги)
- Наливная (от ул. Гефта до ул. Балтской дороги)
Также Новини.LIVE писали что в Одессе 25 и 26 марта провели ремонт на таких участках:
- просп. Князя Владимира Великого(от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха)
- ул. Академика Заболотного (от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымская)
- ул. Житомирская(проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги)
- ул. Краснова
- Киевское шоссе
- ул. Ореховая
- ул. Николая Троицкого
- ул. Бригадная
- ул. Анатолия Бачинского
Кроме этого, на запрос Новини.LIVE в Управлении дорожного хозяйства города сообщили, что дорожники планируют восстановить более 156 тысяч квадратных метров покрытия на дорогах Одессы. Основной этап текущих ремонтов должен начаться уже в марте и продлится до июля 2026 года.
"По состоянию на 18.03.2026 года в бюджете Одесской городской территориальной громады предусмотрены следующие средства: на выполнение работ по капитальному ремонту улиц и дорог - 74 294,8 тыс. грн; на выполнение работ по текущему ремонту — 250 000,0 тыс. грн", — говорится в ответе.
Исполнителей работ выбирали через систему Prozorro. Среди победителей тендеров — известные в регионе компании "РОСТДОРСТРОЙ", ГП "ЛИДЕР", "Евродор", "ДСК АВТОШЛЯХ" и "АВТОМАГИСТРАЛЬ-ЮГ".
Читайте Новини.LIVE!