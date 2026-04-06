Одессу сковывают пробки: движение затруднено на ряде улиц

Одессу сковали пробки: движение затруднено на ряде улиц
В Одессе 6 апреля продолжают ремонтировать дороги, а также проводят аварийные работы по теплосетям. Работы одновременно будут проходить в разных районах города, из-за чего возможны пробки и временные ограничения движения. Горожан просят планировать маршруты заранее.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЖКС Одессы.
Где будут ремонтные работы
В понедельник, 6 апреля, дорожники выйдут на несколько важных участков Одессы. Там будут ремонтировать покрытие и благоустраивать тротуары. Из-за техники и частичных перекрытий движение транспорта может быть затруднено.
Работы запланированы на таких улицах:
- Балтская дорога
- улица Известковая
- Фонтанская дорога
- Дальницкое шоссе
- проспект Князя Владимира Великого (от улицы Кишиневской до улицы Давида Ойстраха)
- улица Академика Заболотного (от проспекта Князя Владимира Великого до улицы Крымской)
- на проезде от улицы Житомирской до Овидиопольской дороги
- на перекрестке улицы Инглези, проспекта Небесной сотни и улицы Михаила Комарова
Водителям советуют учесть эти ограничения, чтобы избежать пробок. Пешеходам стоит быть внимательными возле мест проведения работ.
Ограничения движения
В связи с проведением аварийных работ по замене участков тепловых сетей КП "Теплоснабжение города Одессы" возможны временные осложнения движения транспорта по адресам:
- ул. Леонтовича, 11
- Всеволода Змиенко, 20
Работы проводятся с целью ликвидации аварийной ситуации и замены поврежденных участков трубопроводов. Водителям советуют учитывать эту информацию при планировании маршрута.
Что планируют в этом году
В 2026 году в Одессе готовят масштабное обновление дорог и тротуаров. В городе планируют не ограничиваться ямочным ремонтом, а провести полноценную реконструкцию десятков улиц в разных районах. На эти работы уже заложили сотни миллионов гривен из городского бюджета. Как сообщили в Управлении дорожного хозяйства средства распределили между капитальным и текущим ремонтом. Это позволит охватить больше проблемных участков и быстрее привести дороги в порядок. Все закупки провели через тендеры, где выбрали подрядчиков с необходимой техникой и опытом. Перед началом работ специалисты подготовили дефектные акты и просчитали сметы для каждого объекта.
Сколько средств выделили
По состоянию на 18.03.2026 года в бюджете Одесской городской территориальной громады предусмотрены следующие средства: на выполнение работ по капитальному ремонту улиц и дорог — 74 294,8 тыс. грн; на выполнение работ по текущему ремонту — 250 000,0 тыс. грн. Всего в городе планируют восстановить более 156 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Основной этап текущего ремонта стартовал в марте и продлится до июля 2026 года.
Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки, чтобы избежать участка, который сейчас проходит по территории Молдовы. Проект имеет стратегическое значение для транспортного сообщения юга Украины и позволит сделать маршрут полностью украинским. Сейчас подготовительные работы уже проведены, однако реализацию откладывают из-за высокой стоимости.
Также Новини.LIVE писали, что в 2026 году Николаев не планирует капитального ремонта дорог. Город потратит почти 45 млн грн на ямочный ремонт, который будет выполнять только коммунальное предприятие. В первую очередь будут латать магистрали, а приоритет будут определять по жалобам жителей и предписаниям полиции. Большинство улиц получат ремонт постепенно в течение года.
