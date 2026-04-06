Одессу сковывают пробки: движение затруднено на ряде улиц

Коммунальщики ремонтируют дорогу. Фото иллюстративное: ЖКС Одессы

В Одессе 6 апреля продолжают ремонтировать дороги, а также проводят аварийные работы по теплосетям. Работы одновременно будут проходить в разных районах города, из-за чего возможны пробки и временные ограничения движения. Горожан просят планировать маршруты заранее.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЖКС Одессы.

Где будут ремонтные работы

В понедельник, 6 апреля, дорожники выйдут на несколько важных участков Одессы. Там будут ремонтировать покрытие и благоустраивать тротуары. Из-за техники и частичных перекрытий движение транспорта может быть затруднено.

Работы запланированы на таких улицах:

Балтская дорога

улица Известковая

Фонтанская дорога

Дальницкое шоссе

проспект Князя Владимира Великого (от улицы Кишиневской до улицы Давида Ойстраха)

улица Академика Заболотного (от проспекта Князя Владимира Великого до улицы Крымской)

на проезде от улицы Житомирской до Овидиопольской дороги

на перекрестке улицы Инглези, проспекта Небесной сотни и улицы Михаила Комарова

Водителям советуют учесть эти ограничения, чтобы избежать пробок. Пешеходам стоит быть внимательными возле мест проведения работ.

Ограничения движения

В связи с проведением аварийных работ по замене участков тепловых сетей КП "Теплоснабжение города Одессы" возможны временные осложнения движения транспорта по адресам:

ул. Леонтовича, 11

Всеволода Змиенко, 20

Работы проводятся с целью ликвидации аварийной ситуации и замены поврежденных участков трубопроводов. Водителям советуют учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Что планируют в этом году

В 2026 году в Одессе готовят масштабное обновление дорог и тротуаров. В городе планируют не ограничиваться ямочным ремонтом, а провести полноценную реконструкцию десятков улиц в разных районах. На эти работы уже заложили сотни миллионов гривен из городского бюджета. Как сообщили в Управлении дорожного хозяйства средства распределили между капитальным и текущим ремонтом. Это позволит охватить больше проблемных участков и быстрее привести дороги в порядок. Все закупки провели через тендеры, где выбрали подрядчиков с необходимой техникой и опытом. Перед началом работ специалисты подготовили дефектные акты и просчитали сметы для каждого объекта.

Сколько средств выделили

По состоянию на 18.03.2026 года в бюджете Одесской городской территориальной громады предусмотрены следующие средства: на выполнение работ по капитальному ремонту улиц и дорог — 74 294,8 тыс. грн; на выполнение работ по текущему ремонту — 250 000,0 тыс. грн. Всего в городе планируют восстановить более 156 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Основной этап текущего ремонта стартовал в марте и продлится до июля 2026 года.

