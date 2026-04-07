Одещині виділили гроші на дороги: альтернатива мосту в Маяках

Ремонт доріг на Одещині. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Уряд виділив додаткові кошти на транспортну інфраструктуру для Одеської області та кордону з Молдовою. Зокрема плануютт облаштувати альтернативні маршрути біля мосту в селі Маяки. Це має покращити логістику та забезпечити стабільне сполучення в умовах війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури.

Додаткове фінансування

Кабінет міністрів погодив виділення 718 мільйонів гривень для Агентства відновлення. Кошти спрямують на проєкти, які допоможуть уникнути надзвичайних ситуацій у транспортній сфері. Уряд очікує, що ці проєкти допоможуть зробити логістику більш стійкою та уникнути перебоїв у перевезеннях.

Що зроблять на Одещині

Частину грошей, а саме 335 млн гривень — витратять на аварійно-відновлювальні роботи доріг. Йдеться про інфраструктуру, яку пошкодили через обстріли РФ. Зокрема, планують облаштувати альтернативні маршрути біля мосту в селі Маяки. Його пошкодили наприкінці 2025 року. Відновлення руху на цій ділянці важливе для зв’язку між громадами та стабільної доставки товарів. Окрему увагу приділять маршрутам, які ведуть до портів і ключових логістичних напрямків регіону.

Будівництво моста

Ще 383,8 млн грн спрямують на будівництво тимчасового мосту через Дністер. Його планують звести на кордоні з Молдовою — між Ямполем і Косеуць. Цей перехід має посилити транспортне сполучення з Молдовою та розвантажити існуючі маршрути. Також він допоможе забезпечити стабільний рух у напрямку портів Дунайського регіону. Зараз у цій частині кордону майже немає альтернативних автомобільних переправ. Через це навантаження на дороги зростає, особливо під час воєнного стану.

Ремонт доріг

Зазначимо, що з початку березня дорожні служби Одещини активно працюють на дорогах державного значення, що забезпечують основний потік транспорту в регіоні. Загальна довжина цих трас становить близько 2800 км, і понад половину з них — близько 60% — перебувають у поганому стані та потребують термінового ремонту. За словами Андрія Донченка, основну увагу приділяють ділянкам із найбільшими пошкодженнями, де рух транспорту особливо інтенсивний. Найсерйозніші проблеми спостерігають на трасі Одеса—Київ, а також на напрямках Одеса—Рені, Одеса—Миколаїв, Одеса—Кишинів і Одеса—Чорноморськ.

Роботи нині проводять у форматі ямкового ремонту, щоб швидко відновити проїзд і запобігти подальшому руйнуванню покриття. Це тимчасове, але необхідне рішення, яке дозволяє підтримувати дороги в робочому стані до проведення повноцінної реконструкції.

