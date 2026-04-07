Видео

Одесчине выделили деньги на дороги: альтернатива мосту в Маяках

Одесчине выделили деньги на дороги: альтернатива мосту в Маяках

Дата публикации 7 апреля 2026 16:29
Одесской области выделили деньги на дороги: альтернатива мосту в Маяках
Ремонт дорог в Одесской области. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Правительство выделило дополнительные средства на транспортную инфраструктуру для Одесской области и границы с Молдовой. В частности планируют обустроить альтернативные маршруты возле моста в селе Маяки. Это должно улучшить логистику и обеспечить стабильное сообщение в условиях войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу восстановления и развития инфраструктуры.

Дополнительное финансирование

Кабинет министров согласовал выделение 718 миллионов гривен для Агентства восстановления. Средства направят на проекты, которые помогут избежать чрезвычайных ситуаций в транспортной сфере. Правительство ожидает, что эти проекты помогут сделать логистику более устойчивой и избежать перебоев в перевозках.

Что сделают в Одесской области

Часть денег, а именно 335 млн гривен — потратят на аварийно-восстановительные работы дорог. Речь идет об инфраструктуре, которую повредили из-за обстрелов РФ. В частности, планируют обустроить альтернативные маршруты возле моста в селе Маяки. Его повредили в конце 2025 года. Восстановление движения на этом участке важно для связи между общинами и стабильной доставки товаров. Особое внимание уделят маршрутам, которые ведут к портам и ключевым логистическим направлениям региона.

Строительство моста

Еще 383,8 млн грн направят на строительство временного моста через Днестр. Его планируют возвести на границе с Молдовой — между Ямполем и Косеуцем. Этот переход должен усилить транспортное сообщение с Молдовой и разгрузить существующие маршруты. Также он поможет обеспечить стабильное движение в направлении портов Дунайского региона. Сейчас в этой части границы почти нет альтернативных автомобильных переправ. Из-за этого нагрузка на дороги возрастает, особенно во время военного положения.

Читайте также:

Ремонт дорог

Отметим, что с начала марта дорожные службы Одесской области активно работают на дорогах государственного значения, обеспечивающих основной поток транспорта в регионе. Общая длина этих трасс составляет около 2800 км, и более половины из них — около 60% — находятся в плохом состоянии и требуют срочного ремонта. По словам Андрея Донченко, основное внимание уделяется участкам с наибольшими повреждениями, где движение транспорта особенно интенсивное. Самые серьезные проблемы наблюдаются на трассе Одесса-Киев, а также на направлениях Одесса-Рени, Одесса-Николаев, Одесса-Кишинев и Одесса-Черноморск.

Работы сейчас проводятся в формате ямочного ремонта, чтобы быстро восстановить проезд и предотвратить дальнейшее разрушение покрытия. Это временное, но необходимое решение, которое позволяет поддерживать дороги в рабочем состоянии до проведения полноценной реконструкции.

Как сообщали Новини.LIVЕ, в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки, чтобы избежать участка, который сейчас проходит по территории Молдовы. Проект имеет стратегическое значение для транспортного сообщения юга Украины и позволит сделать маршрут полностью украинским.

Также Новини.LIVE писали, что в 2026 году Николаев не планирует капитального ремонта дорог. Город потратит почти 45 млн грн на ямочный ремонт, который будет выполнять только коммунальное предприятие. В первую очередь будут латать магистрали, а приоритет будут определять по жалобам жителей и предписаниям полиции. Большинство улиц получат ремонт постепенно в течение года.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
