В Одесі масштабний ремонт доріг: у місті вже затори

Комунальники проводять ремонті роботи. Фото ілюстративне: ЖКС Одеси

В Одесі 7 квітня продовжать ремонт доріг одразу на кількох вулицях. Роботи тривають другий день поспіль і можуть суттєво вплинути на рух транспорту. У різних районах міста водії зіткнуться з обмеженнями та заторами. Містян закликають заздалегідь планувати маршрути.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ЖКС Одеси.

Ремонт доріг

Дорожні служби працюватимуть одразу на низці важливих ділянок міста. Через це рух транспорту місцями буде ускладнений або частково обмежений. Ремонт заплановано за такими адресами:

Балтська дорога

перехрестя вул. Наливної та вул. Ганса Германа

вул. Вапняна

Фонтанська дорога

Дальницьке шосе

просп. Князя Володимира Великого (від вул. Кишинівської до вул. Давида Ойстраха)

вул. Академіка Заболотного (від просп. Князя Володимира Великого до вул. Кримської)

проїзд від вул. Житомирської до Овідіопольської дороги

перехрестя вул. Інглезі — просп. Небесної сотні — вул. Михайла Комарова

Найбільші затори можливі на перехрестях і магістралях, де рух інтенсивний упродовж дня. Водіям радять обирати об’їзні шляхи та закладати більше часу на дорогу.

Скільки грошей виділять

У цьому році в Одесі готують масштабне оновлення доріг і тротуарів. У місті планують не обмежуватись ямковим ремонтом, а провести повноцінну реконструкцію десятків вулиць у різних районах. На це вже заклали значні кошти з міського бюджету. Як повідомили в управлінні дорожнього господарства, фінансування розподілили між капітальним і поточним ремонтом. Це дозволить охопити більше проблемних ділянок і швидше поліпшити стан доріг. Перед стартом робіт фахівці обстежили вулиці, підготували дефектні акти та прорахували кошториси для кожного об’єкта.

Читайте також:

Станом на 18 березня 2026 року в бюджеті Одеської міської громади передбачено:

на капітальний ремонт доріг — 74 294,8 тис. грн;

на поточний ремонт — 250 000,0 тис. грн.

Загалом у місті планують відновити понад 156 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Основний етап поточного ремонту розпочався у березні й триватиме до липня 2026 року.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі вранці 7 квітня сталася серйозна аварія на вулиці Балківській. Зіткнулися маршрутка та мікроавтобус, які рухалися в одному напрямку. Унаслідок ДТП загинула пасажирка громадського транспорту. Є ускладнення руху.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки, щоб уникнути ділянки, яка зараз проходить територією Молдови. Проєкт має стратегічне значення для транспортного сполучення півдня України та дозволить зробити маршрут повністю українським.