В Одесі масштабний ремонт доріг: у місті вже затори
В Одесі 7 квітня продовжать ремонт доріг одразу на кількох вулицях. Роботи тривають другий день поспіль і можуть суттєво вплинути на рух транспорту. У різних районах міста водії зіткнуться з обмеженнями та заторами. Містян закликають заздалегідь планувати маршрути.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ЖКС Одеси.
Ремонт доріг
Дорожні служби працюватимуть одразу на низці важливих ділянок міста. Через це рух транспорту місцями буде ускладнений або частково обмежений. Ремонт заплановано за такими адресами:
- Балтська дорога
- перехрестя вул. Наливної та вул. Ганса Германа
- вул. Вапняна
- Фонтанська дорога
- Дальницьке шосе
- просп. Князя Володимира Великого (від вул. Кишинівської до вул. Давида Ойстраха)
- вул. Академіка Заболотного (від просп. Князя Володимира Великого до вул. Кримської)
- проїзд від вул. Житомирської до Овідіопольської дороги
- перехрестя вул. Інглезі — просп. Небесної сотні — вул. Михайла Комарова
Найбільші затори можливі на перехрестях і магістралях, де рух інтенсивний упродовж дня. Водіям радять обирати об’їзні шляхи та закладати більше часу на дорогу.
Скільки грошей виділять
У цьому році в Одесі готують масштабне оновлення доріг і тротуарів. У місті планують не обмежуватись ямковим ремонтом, а провести повноцінну реконструкцію десятків вулиць у різних районах. На це вже заклали значні кошти з міського бюджету. Як повідомили в управлінні дорожнього господарства, фінансування розподілили між капітальним і поточним ремонтом. Це дозволить охопити більше проблемних ділянок і швидше поліпшити стан доріг. Перед стартом робіт фахівці обстежили вулиці, підготували дефектні акти та прорахували кошториси для кожного об’єкта.
Станом на 18 березня 2026 року в бюджеті Одеської міської громади передбачено:
- на капітальний ремонт доріг — 74 294,8 тис. грн;
- на поточний ремонт — 250 000,0 тис. грн.
Загалом у місті планують відновити понад 156 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Основний етап поточного ремонту розпочався у березні й триватиме до липня 2026 року.
