Головна Одеса Смертельна ДТП в Одесі: зіткнулись маршрутка і мікроавтобус

Смертельна ДТП в Одесі: зіткнулись маршрутка і мікроавтобус

Дата публікації: 7 квітня 2026 09:10
Смертельна ДТП в Одесі: зіткнулись маршрутка і мікроавтобус
ДТП на Балківській в Одесі. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі вранці 7 квітня сталася серйозна аварія на вулиці Балківській. Зіткнулися маршрутка та мікроавтобус, які рухалися в одному напрямку. Унаслідок ДТП загинула пасажирка громадського транспорту. Ще кілька людей отримали травми, їхню кількість уточнюють.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Смертельна аварія

Зранку, на вулиці Балківська в Одесі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, маршрутка та мікроавтобус зіткнулися під час руху в одному напрямку. На жаль, одна з пасажирок маршрутки загинула на місці. Інші пасажири зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Розслідування ДТП

На місці працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини аварії. Водіїв обох транспортних засобів перевірять на стан сп’яніння. Після завершення перевірок вирішуватимуть, як кваліфікувати цю подію.

Затори на дорозі

Через ДТП рух транспорту на цій ділянці вулиці Балківської ускладнений. Водіїв просять враховувати це та за можливості обирати інші маршрути. У поліції також нагадують про необхідність дотримання правил дорожнього руху та уважність за кермом.

Наслідки зіткнення в Одесі. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Як уникнути ДТП

Подібних аварій можна уникнути, якщо дотримуватися правил дорожнього руху. Водіям радять тримати безпечну дистанцію, не перевищувати швидкість та бути уважними в потоці, особливо поруч із громадським транспортом. Різкі маневри та неуважність за кермом часто стають причинами зіткнень у одному напрямку.

Робота електротранспорту

З 28 березня в Одесі у тестовому режимі відновили роботу міського електротранспорту. Трамваї та тролейбуси почали курсувати разом із соціальними автобусами, однак поки що на лінії виходить лише близько 30% рухомого складу — це пов’язано з обмеженнями електропостачання. Через це інтервали руху залишаються збільшеними — у середньому від 20 до 40 хвилин. У місті закликають водіїв бути особливо уважними. Не залишати авто на трамвайних коліях і не перешкоджати руху електротранспорту.

Наразі працюють одразу кілька трамвайних маршрутів, які з’єднують різні райони міста. Зокрема, курсують трамваї:

  • №5 "Аркадія – Автовокзал",
  • №7 "Херсонський сквер – 11 станція Люстдорфської дороги",
  • №10 "І. Рабіна – площа Старосінна",
  • №11 "площа Старосінна – площа Олексіївська",
  • №12 "Херсонський сквер – Слобідський ринок",
  • №15 "площа Олексіївська – Слобідський ринок",
  • №17 "Куликове поле – 11 станція Великого Фонтану",
  • №21 "площа Тираспольська – Застава-2"
  • №28 "парк Шевченка – вулиця Пастера".

Також поступово відновлюється рух тролейбусів. На маршрутах працюють тролейбуси:

  • №3 "парк Шевченка – Застава-1",
  • №7 "вулиця Архітекторська – вулиця Новосельського",
  • №9 "Інглезі – вулиця Рішельєвська",
  • №10 "Інглезі – вулиця Приморська"
  • №12 "вулиця Архітекторська – Центральний аеропорт".

Робота соціальних маршрутів

У місті продовжують курсувати соціальні безкоштовні автобуси, які забезпечують сполучення між різними районами. Вони працюють за чітким, але орієнтовним графіком.

  • Маршрут С2 "Залізничний вокзал – Дитячий комбінат (вул. Семена Палія)" виконує рейси з ранку до вечора. Відправлення від вокзалу починаються з 06:00 і тривають до 19:50 з інтервалами протягом дня. У зворотному напрямку — від вулиці Семена Палія — автобуси виїжджають із 06:45 до 20:50.
  • Маршрут С3 "вул. С. Ріхтера – вул. Дігтярна" працює зранку та у другій половині дня. Відправлення від вулиці Ріхтера заплановані з 06:45 до 17:15, а у зворотному напрямку — від Дігтярної — з 07:45 до 18:15.
  • Маршрут С4 "Тираспольське шосе – вул. Дігтярна" курсує кілька разів на день. Відправлення з Тираспольського шосе (зупинка "Два стовпи") — з 06:30 до 17:00. Окремі рейси стартують також від зупинки "Західний цвинтар". У зворотному напрямку — від Дігтярної — автобуси вирушають із 07:30 до 18:00. Частина рейсів позначена літерою "К" — вони прямують до Західного цвинтаря.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Білгород-Дністровському районі, що на Одещині, мотоцикліст врізався в автівку. Унаслідок зіткнення постраждав водій двоколісного. За попередніми даними поліції, 30-річний мотоцикліст рухався вулицею і зіткнувся з автомобілем, за кермом якого був 36-річний чоловік. У цей момент водій авто виїжджав із прибудинкової території.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині в Ізмаїльському районі сталася ДТП за участю легкового автомобіля. Аварія трапилася вдень 4 квітня на трасі Одеса — Рені. Унаслідок перекидання машини постраждали двоє людей. 

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
