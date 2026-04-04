На трасі Одеса — Рені авто вилетіло в кювет: двоє постраждалих

Розбита автівка унаслідок аварії. Фото: Нацполіція

На Одещині в Ізмаїльському районі сталася ДТП за участю легкового автомобіля. Аварія трапилася вдень 4 квітня на трасі Одеса — Рені. Унаслідок перекидання машини постраждали двоє людей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Аварія на трасі Одеса — Рені. Фото: Нацполіція

ДТП на трасі Одеса — Рені

За попередніми даними поліції, 62-річний водій із Одеси не впорався з керуванням автомобіля Lexus. Машина з’їхала в кювет і перекинулася.

Разом із водієм у салоні перебував 42-річний пасажир. Обоє отримали тілесні ушкодження різного ступеня. Їх доставили до лікарні для надання допомоги.

Правоохоронці працюють на місці аварії і з’ясовують усі обставини події. Водія також перевірять на стан сп’яніння.

Ситуація на трасі Одеса — Рені

Сьогодні удень, 4 квітня, на трасі Одеса — Рені утворилися затори в напрямку кордону з Молдовою та Румунією. Найбільші черги фіксують перед пунктами пропуску. Водії стоять у чергах по кілька годин. Найскладніше проїхати у бік Паланки та Старокозачого.

Затори починаються ще в районі села Маяки, а також на під’їздах до КПП в межах Нижньодністровського національного парку. Черги автомобілів на цих ділянках розтягнулися на кілька кілометрів.

Як писали Новини.LIVE 13 березня у місті Біляївка Одеського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В аварії зіткнулися три автомобілі. Загинув 62-річний водій одного із легковиків. Винуватий в ДТП поїхав з місця події.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у той же день також сталася дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезого водія у Березівському районі Одеської області. Унаслідок ДТП постраждали дві пасажирки, яких госпіталізували з травмами.