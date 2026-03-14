Головна Одеса На Одещині у потрійній ДТП загинув 62-річний водій

На Одещині у потрійній ДТП загинув 62-річний водій

Дата публікації: 14 березня 2026 12:56
На Одещині у потрійній ДТП загинув 62-річний водій
ДТП на Одещині. Фото: Нацполіція Одещини

У місті Біляївка Одеського району 13 березня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В аварії зіткнулися три автомобілі. Загинув 62-річний водій одного із легковиків. Поліцейські розшукали водія, який спричинив ДТП і поїхав з місця події.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області. 

Читайте також:

ДТП в Біляївці

За попередніми даними слідчих, 46-річний місцевий житель керував автомобілем Mitsubishi і врізався в автомобіль Geely, який рухався попереду в попутному напрямку. Після удару легковик відкинуло на зустрічну смугу.

Там автомобіль Geely зіткнувся з вантажівкою КрАЗ під керуванням 44-річного чоловіка, який рухався назустріч.

Унаслідок аварії загинув 62-річний водій автомобіля Geely. Інші учасники дорожньо-транспортної пригоди не постраждали.

Після зіткнення водій Mitsubishi поїхав з місця аварії. Співробітники поліції встановили його місцезнаходження менше ніж за годину та затримали.

Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. У його організмі зафіксували 2,24 проміле алкоголю, що більш ніж у 11 разів перевищує допустиму норму. Водія вантажівки КрАЗ також перевірили на стан сп’яніння — він був тверезий.

Яке покарання за смертельне ДТП

Поліцейські затримали водія Mitsubishi у процесуальному порядку. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За такий злочин закон передбачає до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк. Слідчі призначили низку експертиз і встановлюють усі обставини аварії.

Штрафи за перевищення швидкості в Україні

В Україні за перевищення швидкості передбачені штрафи залежно від того, наскільки водій перевищив дозволену норму. Якщо швидкість перевищена більш ніж на 20 км/год, штраф становить 340 гривень. Якщо перевищення перевищує 50 км/год — доведеться сплатити 1700 гривень. У випадках, коли перевищення швидкості призводить до аварійної ситуації або ДТП, водію можуть призначити додаткові санкції, зокрема позбавлення права керування транспортом через рішення суду.

Нагадаємо, у центрі Одеси на нерегульованому перехресті вулиць Європейської та Малої Арнаутської ввечері 14 лютого сталася аварія за участю трьох транспортних засобів. Постраждали двоє людей, а водія-виновника затримали за алкогольне сп'яніння.

Також ми писали, що вчора під Києвом у дорожньо-транспортній пригоді загинув український еколог Володимир Борейко. Він відомий своїми заявами про захист природи, заповідників, лісів, жорстокого поводження з тваринами та боротьбою проти браконьєрства.

ДТП Новини Одеси
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
