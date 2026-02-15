Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса П’яний водій спричинив ДТП у центрі Одеси — деталі

П’яний водій спричинив ДТП у центрі Одеси — деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 10:16
ДТП в Одесі — п’яний водій на Range Rover врізався в автомобіль Mazda
Розбита автівка. Фото: Нацполіція Одещини

У центрі Одеси ввечері 14 лютого сталася аварія за участю трьох транспортних засобів. Постраждали двоє людей, а водія-виновника затримали за алкогольне сп'яніння.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

ДТП в центрі Одеси

За їхньою інформацією, дорожньо-транспортна пригода сталася на нерегульованому перехресті вулиць Європейської та Малої Арнаутської. У зіткненні опинилися одразу три транспортні засоби.

За попередніми даними поліції, 31-річний водій автомобіля Range Rover під час руху врізався у Mazda, за кермом якої був 63-річний чоловік. Від удару позашляховик відкинуло на іншу смугу, де він зіткнувся ще й з мопедом, яким керував 17-річний хлопець.

Унаслідок аварії травмувалися двоє людей. Постраждали неповнолітній водій мопеда та 49-річна пасажирка Mazda. Обох доставили до лікарні з різними травмами.

Аварія в Одесі
Автівка, на якій спричинили ДТП. Фото: Нацполіція Одещини

Водій Range Rover був п'яний 

На місці працювали слідчі та оперативники, які з’ясовують усі обставини аварії. Правоохоронці перевірили водіїв на стан сп’яніння. З’ясувалося, що водій Range Rover був нетверезим. Його затримали в межах кримінального провадження.

Наразі вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу. Справу відкрили за частиною 2 статті 286-1 Кримінального кодексу України. За скоєне водію загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Нагадаємо, у Кривому Розі суддя збила 11-річного хлопчика на пішохідному переході. Наразі дитина перебуває у важкому стані.

Таакож ми писали, що у Львові трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій зіткнулися три автівки. Внаслідок аварії водійка легковика отримала травми.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

ДТП Одеса алкоголь аварія Новини Одеси постраждалі
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації