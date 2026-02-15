ДТП в Одесі — п’яний водій на Range Rover врізався в автомобіль Mazda

Розбита автівка. Фото: Нацполіція Одещини

У центрі Одеси ввечері 14 лютого сталася аварія за участю трьох транспортних засобів. Постраждали двоє людей, а водія-виновника затримали за алкогольне сп'яніння.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.

ДТП в центрі Одеси

За їхньою інформацією, дорожньо-транспортна пригода сталася на нерегульованому перехресті вулиць Європейської та Малої Арнаутської. У зіткненні опинилися одразу три транспортні засоби.

За попередніми даними поліції, 31-річний водій автомобіля Range Rover під час руху врізався у Mazda, за кермом якої був 63-річний чоловік. Від удару позашляховик відкинуло на іншу смугу, де він зіткнувся ще й з мопедом, яким керував 17-річний хлопець.

Унаслідок аварії травмувалися двоє людей. Постраждали неповнолітній водій мопеда та 49-річна пасажирка Mazda. Обох доставили до лікарні з різними травмами.

Автівка, на якій спричинили ДТП. Фото: Нацполіція Одещини

Водій Range Rover був п'яний

На місці працювали слідчі та оперативники, які з’ясовують усі обставини аварії. Правоохоронці перевірили водіїв на стан сп’яніння. З’ясувалося, що водій Range Rover був нетверезим. Його затримали в межах кримінального провадження.

Наразі вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу. Справу відкрили за частиною 2 статті 286-1 Кримінального кодексу України. За скоєне водію загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

