ДТП в Одессе - пьяный водитель на Range Rover врезался в автомобиль Mazda

Разбитая машина. Фото: Нацполиция Одесской области

В центре Одессы вечером 14 февраля произошла авария с участием трех транспортных средств. Пострадали два человека, а водителя-виновника задержали за алкогольное опьянение.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

ДТП в центре Одессы

По их информации, дорожно-транспортное происшествие произошло на нерегулируемом перекрестке улиц Европейской и Малой Арнаутской. В столкновении оказались сразу три транспортных средства.

По предварительным данным полиции, 31-летний водитель автомобиля Range Rover во время движения врезался в Mazda, за рулем которой был 63-летний мужчина. От удара внедорожник отбросило на другую полосу, где он столкнулся еще и с мопедом, которым управлял 17-летний парень.

В результате аварии травмировались два человека. Пострадали несовершеннолетний водитель мопеда и 49-летняя пассажирка Mazda. Обоих доставили в больницу с различными травмами.

Автомобиль, на котором произошло ДТП. Фото: Нацполиция Одесской области

Водитель Range Rover был пьян

На месте работали следователи и оперативники, которые выясняют все обстоятельства аварии. Правоохранители проверили водителей на состояние опьянения. Выяснилось, что водитель Range Rover был нетрезв. Его задержали в рамках уголовного производства.

Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения. Дело открыли по части 2 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины. За содеянное водителю грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Напомним, в Кривом Роге судья сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись три автомобиля. В результате аварии водитель легковушки получила травмы.