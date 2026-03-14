Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине в тройном ДТП погиб 62-летний водитель

На Одесчине в тройном ДТП погиб 62-летний водитель

Ua ru
Дата публикации 14 марта 2026 12:56
В Одесской области в тройном ДТП погиб 62-летний водитель
ДТП в Одесской области. Фото: Нацполиция Одесской области

В городе Беляевка Одесского района 13 марта произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В аварии столкнулись три автомобиля. Погиб 62-летний водитель одной из легковушек. Полицейские разыскали водителя, который спровоцировал ДТП и уехал с места происшествия.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

По предварительным данным следователей, 46-летний местный житель управлял автомобилем Mitsubishi и врезался в автомобиль Geely, который двигался впереди в попутном направлении. После удара легковушку отбросило на встречную полосу.

Там автомобиль Geely столкнулся с грузовиком КрАЗ под управлением 44-летнего мужчины, который двигался навстречу.

В результате аварии погиб 62-летний водитель автомобиля Geely. Другие участники дорожно-транспортного происшествия не пострадали.

После столкновения водитель Mitsubishi уехал с места аварии. Сотрудники полиции установили его местонахождение менее чем за час и задержали.

Во время проверки выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В его организме зафиксировали 2,24 промилле алкоголя, что более чем в 11 раз превышает допустимую норму. Водителя грузовика КрАЗ также проверили на состояние опьянения — он был трезв.

Какое наказание за смертельное ДТП

Полицейские задержали водителя Mitsubishi в процессуальном порядке. Сейчас решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

За такое преступление закон предусматривает до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок. Следователи назначили ряд экспертиз и устанавливают все обстоятельства аварии.

Штрафы за превышение скорости в Украине

В Украине за превышение скорости предусмотрены штрафы в зависимости от того, насколько водитель превысил разрешенную норму. Если скорость превышена более чем на 20 км/ч, штраф составляет 340 гривен. Если превышение превышает 50 км/ч - придется заплатить 1700 гривен. В случаях, когда превышение скорости приводит к аварийной ситуации или ДТП, водителю могут назначить дополнительные санкции, в частности лишение права управления транспортом через решение суда.

Напомним, в центре Одессы на нерегулируемом перекрестке улиц Европейской и Малой Арнаутской вечером 14 февраля произошла авария с участием трех транспортных средств. Пострадали два человека, а водителя-виновника задержали за алкогольное опьянение.

Также мы писали, что вчера под Киевом в дорожно-транспортном происшествии погиб украинский эколог Владимир Борейко. Он известен своими заявлениями о защите природы, заповедников, лесов, жестокого обращения с животными и борьбой против браконьерства.

ДТП Новости Одессы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации