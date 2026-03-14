В Одесской области в тройном ДТП погиб 62-летний водитель

ДТП в Одесской области. Фото: Нацполиция Одесской области

В городе Беляевка Одесского района 13 марта произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В аварии столкнулись три автомобиля. Погиб 62-летний водитель одной из легковушек. Полицейские разыскали водителя, который спровоцировал ДТП и уехал с места происшествия.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

ДТП в Беляевке

По предварительным данным следователей, 46-летний местный житель управлял автомобилем Mitsubishi и врезался в автомобиль Geely, который двигался впереди в попутном направлении. После удара легковушку отбросило на встречную полосу.

Там автомобиль Geely столкнулся с грузовиком КрАЗ под управлением 44-летнего мужчины, который двигался навстречу.

В результате аварии погиб 62-летний водитель автомобиля Geely. Другие участники дорожно-транспортного происшествия не пострадали.

После столкновения водитель Mitsubishi уехал с места аварии. Сотрудники полиции установили его местонахождение менее чем за час и задержали.

Во время проверки выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В его организме зафиксировали 2,24 промилле алкоголя, что более чем в 11 раз превышает допустимую норму. Водителя грузовика КрАЗ также проверили на состояние опьянения — он был трезв.

Какое наказание за смертельное ДТП

Полицейские задержали водителя Mitsubishi в процессуальном порядке. Сейчас решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

За такое преступление закон предусматривает до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок. Следователи назначили ряд экспертиз и устанавливают все обстоятельства аварии.

Штрафы за превышение скорости в Украине

В Украине за превышение скорости предусмотрены штрафы в зависимости от того, насколько водитель превысил разрешенную норму. Если скорость превышена более чем на 20 км/ч, штраф составляет 340 гривен. Если превышение превышает 50 км/ч - придется заплатить 1700 гривен. В случаях, когда превышение скорости приводит к аварийной ситуации или ДТП, водителю могут назначить дополнительные санкции, в частности лишение права управления транспортом через решение суда.

