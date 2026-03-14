На Одесчине пьяный водитель совершил ДТП с пострадавшими
В Березовском районе Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя. Авария случилась днем 13 марта в одном из населенных пунктов Рауховской громады. В результате ДТП пострадали две пассажирки, которых госпитализировали с травмами.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.
Авария в Березовском районе
По предварительным данным следователей, 55-летний местный житель управлял автомобилем Opel. На закругленном участке дороги он не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и врезалась в забор.
В салоне находились две пассажирки в возрасте 63 и 48 лет. Обеих женщин доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Сам водитель в ДТП не пострадал.
После аварии мужчину проверили на состояние опьянения. Тест показал 0,84 промилле алкоголя в крови. Это более чем в четыре раза превышает допустимую норму.
Полицейские задержали водителя в процессуальном порядке. Следователи открыли уголовное производство по статье — нарушение правил безопасности дорожного движения водителем в состоянии алкогольного опьянения, что привело к травмированию людей.
Какое наказание за аварию
Отметим, что за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до пяти лет.
Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщение мужчине о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках расследования назначат ряд судебных экспертиз. Следствие продолжается.
Что делать, если попали в ДТП
Если ДТП без пострадавших.
- Остановите автомобиль и включите аварийную сигнализацию.
- Выставьте знак аварийной остановки.
- Убедитесь, что никто не травмирован.
- Вызовите полицию или, если нет спора между водителями, оформите европротокол.
- Зафиксируйте место аварии на фото или видео.
Если есть пострадавшие.
- Немедленно остановитесь и включите аварийную сигнализацию.
- Вызовите скорую помощь (103) и полицию (102).
- По возможности окажите первую помощь пострадавшим.
- Не перемещайте автомобили до приезда полиции, если это не угрожает безопасности движения.
- Зафиксируйте обстоятельства ДТП и дождитесь правоохранителей.
Какие штрафы предусмотрены за ДТП
В Украине ответственность за ДТП зависит от обстоятельств аварии и ее последствий. Если в дорожном происшествии никто не пострадал, водителю обычно грозит штраф в размере 850 гривен или лишение права управления автомобилем на срок от шести месяцев до одного года. Такие дела рассматривает суд.
Если водитель покидает место аварии, наказание строже. В таком случае предусмотрен штраф 3400 гривен, лишение водительских прав на один-два года или административный арест до 15 суток.
Если ДТП произошло из-за водителя, который находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, и в результате аварии пострадали люди, наступает уголовная ответственность. По закону за это могут назначить до трех лет лишения свободы и запретить управлять транспортом на срок до пяти лет. Если же в ДТП есть тяжелые травмы или погибшие, наказание может быть значительно строже.
Читайте Новини.LIVE!