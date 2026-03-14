На Одесчине пьяный водитель совершил ДТП с пострадавшими

Автомобиль, который попал в ДТП. Фото: Полиция Одесской области

В Березовском районе Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя. Авария случилась днем 13 марта в одном из населенных пунктов Рауховской громады. В результате ДТП пострадали две пассажирки, которых госпитализировали с травмами.

Авария в Березовском районе

По предварительным данным следователей, 55-летний местный житель управлял автомобилем Opel. На закругленном участке дороги он не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и врезалась в забор.

В салоне находились две пассажирки в возрасте 63 и 48 лет. Обеих женщин доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Сам водитель в ДТП не пострадал.

После аварии мужчину проверили на состояние опьянения. Тест показал 0,84 промилле алкоголя в крови. Это более чем в четыре раза превышает допустимую норму.

Полицейские задержали водителя в процессуальном порядке. Следователи открыли уголовное производство по статье — нарушение правил безопасности дорожного движения водителем в состоянии алкогольного опьянения, что привело к травмированию людей.

Какое наказание за аварию

Отметим, что за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до пяти лет.

Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщение мужчине о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках расследования назначат ряд судебных экспертиз. Следствие продолжается.

Что делать, если попали в ДТП

Если ДТП без пострадавших.

Остановите автомобиль и включите аварийную сигнализацию.

Выставьте знак аварийной остановки.

Убедитесь, что никто не травмирован.

Вызовите полицию или, если нет спора между водителями, оформите европротокол.

Зафиксируйте место аварии на фото или видео.

Если есть пострадавшие.

Немедленно остановитесь и включите аварийную сигнализацию.

Вызовите скорую помощь (103) и полицию (102).

По возможности окажите первую помощь пострадавшим.

Не перемещайте автомобили до приезда полиции, если это не угрожает безопасности движения.

Зафиксируйте обстоятельства ДТП и дождитесь правоохранителей.

Какие штрафы предусмотрены за ДТП

В Украине ответственность за ДТП зависит от обстоятельств аварии и ее последствий. Если в дорожном происшествии никто не пострадал, водителю обычно грозит штраф в размере 850 гривен или лишение права управления автомобилем на срок от шести месяцев до одного года. Такие дела рассматривает суд.

Если водитель покидает место аварии, наказание строже. В таком случае предусмотрен штраф 3400 гривен, лишение водительских прав на один-два года или административный арест до 15 суток.

Если ДТП произошло из-за водителя, который находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, и в результате аварии пострадали люди, наступает уголовная ответственность. По закону за это могут назначить до трех лет лишения свободы и запретить управлять транспортом на срок до пяти лет. Если же в ДТП есть тяжелые травмы или погибшие, наказание может быть значительно строже.

