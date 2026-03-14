На Одещині п’яний водій спричинив ДТП з постраждалими

Автівка, яка потрапила в ДТП. Фото: Поліція Одещини

У Березівському районі Одеської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезого водія. Аварія трапилася вдень 13 березня в одному з населених пунктів Раухівської громади. Унаслідок ДТП постраждали дві пасажирки, яких госпіталізували з травмами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Аварія в Березівському районі

За попередніми даними слідчих, 55-річний місцевий житель керував автомобілем Opel. На заокругленій ділянці дороги він не впорався з керуванням. Машина з’їхала з проїжджої частини та врізалася у паркан.

У салоні перебували дві пасажирки віком 63 та 48 років. Обох жінок доставили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Сам водій у ДТП не постраждав.

Після аварії чоловіка перевірили на стан сп’яніння. Тест показав 0,84 проміле алкоголю в крові. Це більш ніж у чотири рази перевищує допустиму норму.

Поліцейські затримали водія у процесуальному порядку. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею — порушення правил безпеки дорожнього руху водієм у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до травмування людей.

Яке покарання за аврію

Зазначимо, що за цим злочином передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п’яти років.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу. У межах розслідування призначать низку судових експертиз. Слідство триває.

Що робити, якщо потрапили в ДТП

Якщо ДТП без постраждалих.

Зупиніть автомобіль і увімкніть аварійну сигналізацію.

Виставте знак аварійної зупинки.

Переконайтеся, що ніхто не травмований.

Викличте поліцію або, якщо немає спору між водіями, оформіть європротокол.

Зафіксуйте місце аварії на фото або відео.

Якщо є постраждалі.

Негайно зупиніться і увімкніть аварійну сигналізацію.

Викличте швидку допомогу (103) та поліцію (102).

За можливості надайте першу допомогу постраждалим.

Не переміщуйте автомобілі до приїзду поліції, якщо це не загрожує безпеці руху.

Зафіксуйте обставини ДТП і дочекайтеся правоохоронців.

Які штрафи передбачені за ДТП

В Україні відповідальність за ДТП залежить від обставин аварії та її наслідків. Якщо в дорожній пригоді ніхто не постраждав, водієві зазвичай загрожує штраф у розмірі 850 гривень або позбавлення права керування автомобілем на строк від шести місяців до одного року. Такі справи розглядає суд.

Якщо водій залишає місце аварії, покарання суворіше. У такому випадку передбачений штраф 3400 гривень, позбавлення водійських прав на один-два роки або адміністративний арешт до 15 діб.

Якщо ДТП сталася через водія, який перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, і внаслідок аварії постраждали люди, настає кримінальна відповідальність. За законом за це можуть призначити до трьох років позбавлення волі та заборонити керувати транспортом на строк до п’яти років. Якщо ж у ДТП є тяжкі травми або загиблі, покарання може бути значно суворішим.

