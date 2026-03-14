На Одещині п’яний водій спричинив ДТП з постраждалими
У Березівському районі Одеської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезого водія. Аварія трапилася вдень 13 березня в одному з населених пунктів Раухівської громади. Унаслідок ДТП постраждали дві пасажирки, яких госпіталізували з травмами.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.
Аварія в Березівському районі
За попередніми даними слідчих, 55-річний місцевий житель керував автомобілем Opel. На заокругленій ділянці дороги він не впорався з керуванням. Машина з’їхала з проїжджої частини та врізалася у паркан.
У салоні перебували дві пасажирки віком 63 та 48 років. Обох жінок доставили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Сам водій у ДТП не постраждав.
Після аварії чоловіка перевірили на стан сп’яніння. Тест показав 0,84 проміле алкоголю в крові. Це більш ніж у чотири рази перевищує допустиму норму.
Поліцейські затримали водія у процесуальному порядку. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею — порушення правил безпеки дорожнього руху водієм у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до травмування людей.
Яке покарання за аврію
Зазначимо, що за цим злочином передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п’яти років.
Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу. У межах розслідування призначать низку судових експертиз. Слідство триває.
Що робити, якщо потрапили в ДТП
Якщо ДТП без постраждалих.
- Зупиніть автомобіль і увімкніть аварійну сигналізацію.
- Виставте знак аварійної зупинки.
- Переконайтеся, що ніхто не травмований.
- Викличте поліцію або, якщо немає спору між водіями, оформіть європротокол.
- Зафіксуйте місце аварії на фото або відео.
Якщо є постраждалі.
- Негайно зупиніться і увімкніть аварійну сигналізацію.
- Викличте швидку допомогу (103) та поліцію (102).
- За можливості надайте першу допомогу постраждалим.
- Не переміщуйте автомобілі до приїзду поліції, якщо це не загрожує безпеці руху.
- Зафіксуйте обставини ДТП і дочекайтеся правоохоронців.
Які штрафи передбачені за ДТП
В Україні відповідальність за ДТП залежить від обставин аварії та її наслідків. Якщо в дорожній пригоді ніхто не постраждав, водієві зазвичай загрожує штраф у розмірі 850 гривень або позбавлення права керування автомобілем на строк від шести місяців до одного року. Такі справи розглядає суд.
Якщо водій залишає місце аварії, покарання суворіше. У такому випадку передбачений штраф 3400 гривень, позбавлення водійських прав на один-два роки або адміністративний арешт до 15 діб.
Якщо ДТП сталася через водія, який перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, і внаслідок аварії постраждали люди, настає кримінальна відповідальність. За законом за це можуть призначити до трьох років позбавлення волі та заборонити керувати транспортом на строк до п’яти років. Якщо ж у ДТП є тяжкі травми або загиблі, покарання може бути значно суворішим.
Читайте Новини.LIVE!