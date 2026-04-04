Затори перед святами: на Одещині ускладнений рух до Молдови

Автівки в черзі на кордоні. Фото: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

Сьогодні удень, 4 квітня, на трасі Одеса — Рені утворилися затори в напрямку кордону з Молдовою та Румунією. Найбільші черги фіксують перед пунктами пропуску. Водії стоять у чергах по кілька годин. Найскладніше проїхати у бік Паланки та Старокозачого.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Затори до Паланки

Найбільше рух ускладнений на під’їзді до Паланки. Затори починаються ще в районі села Маяки, а також на під’їздах до КПП в межах Нижньодністровського національного парку. Черги автомобілів на цих ділянках розтягнулися на кілька кілометрів. Є затори і на самому кордоні на в'їзді в Молдову.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Утруднений проїзд фіксують і на напрямку Старокозаче — Тудора. Ділянка дороги до кордону позначена на мапах помаранчевим кольором. Це означає, що рух є, але швидкість значно знижена, і водіям доводиться довго чекати.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки та Рені

Затори є і на трасі М-15 у бік Орлівки. Черги утворилися поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла, а також перед самим пунктом пропуску. Повного блокування немає, але рух ускладнений.

Читайте також:

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Інша ситуація на пункті пропуску Рені — Джюрджюлешть. Виїзд з України відбувається без черг, однак на в’їзді зафіксовано скупчення транспорту — ця ділянка на мапах позначена червоним кольором.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Які документи обов'язкові для водіїв під час подорожі

Додамо, водіям з Одещини, які їдуть до Румунії та Молдови, радять заздалегідь перевірити документи на авто. На кордоні почали частіше перевіряти не лише страховку і реєстрацію авто, а й технічний стан транспорту.

Йдеться про сертифікат техогляду, який підтверджує справність автомобіля. Під час перевірки звертають увагу на гальма, освітлення, рульове керування та інші системи. Якщо такого документа немає, у перетині кордону можуть відмовити.

Раніше журналісти Новини.LIVE поговорили з начальником Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області Андрієм Донченком про те, як проводиться ремонт на трасах Одещини, про фінансування та скільки часу потрібно для відновлення доріг.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки, щоб уникнути ділянки, яка зараз проходить територією Молдови. Попередні проєктні рішення передбачають будівництво об’їзної на Одещині довжиною близько 10 кілометрів, не перетинаючи кордон з Молдовою. За оцінками, вартість може становити від 10 до 20 мільярдів гривень.