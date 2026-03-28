На кордоні з Молдовою посилили перевірки авто з Одещини

Водіям з Одещини радять перевірити документи на авто перед поїздкою до Молдови. На пунктах пропуску почали уважніше дивитися на технічний стан машин і наявність техогляду. Частина людей дізнається про проблему вже на кордоні. У результаті авто можуть просто не пропустити.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

Техогляд автомобіля на кордоні з Молдовою

Молдовські прикордонники перевіряють документ, який підтверджує технічний стан автомобіля. Йдеться про офіційний сертифікат техогляду, що видається після перевірки транспортного засобу на сертифікованій станції.

Під час огляду фахівці оцінюють справність гальмівної системи, освітлення, рульового керування, рівень вихлопу та інші важливі елементи безпеки. Якщо такого документа немає, автомобіль можуть не пропустити через кордон.

Нові вимоги стосуються всіх транспортних засобів. Навіть нові автомобілі повинні мати підтвердження технічного стану, інакше їх можуть не впустити до Молдови.

Які документи потрібні для перетину кордону

Окрім сертифіката техогляду, водіям потрібно мати при собі:

чинний біометричний або закордонний паспорт;

водійське посвідчення;

техпаспорт на автомобіль;

міжнародну страховку "Зелена карта";

віньєтку — підтвердження сплати дорожнього збору в Молдові.

Якщо з водієм подорожує дитина, потрібно мати її паспорт або свідоцтво про народження. Якщо дитина їде лише з одним із батьків, необхідна нотаріально посвідчена згода другого на виїзд.

Що заборонено перевозити через кордон

Молдовські митники також нагадують про обмеження щодо ввезення товарів. Заборонено перевозити зброю, наркотики, рецептурні ліки без призначення лікаря, м’ясо, молочні продукти, мед та саджанці без відповідних документів. У разі порушення товари можуть конфіскувати, а порушнику загрожує штраф.

Як повідомляли Новини.LIVE на Одещині після зими почали масово ремонтувати дороги. З початку березня служби працюють на ключових дорогах державного значення, які забезпечують основний транспортний потік. Їхня загальна протяжність у Одеській області становить близько 2800 км, і близько 60% перебувають у незадовільному стані.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки, щоб уникнути ділянки, яка зараз проходить територією Молдови. Проєкт має стратегічне значення для транспортного сполучення півдня України та дозволить зробити маршрут повністю українським. Наразі підготовчі роботи вже проведені, однак реалізацію відкладають через високу вартість. Адже за оцінками, вартість 10 кілометрів дороги може становити від 10 до 20 мільярдів гривень.