Виїзд із Одеси до Молдови ускладнений: ситуація на дорогах

Авто в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 27 березня на трасі Одеса—Рені на низці ділянок утворилися величезні затори. Найскладніша ситуація з рухом спостерігається поблизу пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, де водіям доводиться тривалий час чекати у чергах для виїзду з країни.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.

Затори у напрямку Паланки

Шлях до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" майже заблоковано. Затримки спостерігаються на кількох відрізках дороги. Зокрема на виїзді з Одеси та біля національного природного парку "Нижньодністровський" та безпосередньо на самому пункті пропуску. Орієнтовний час у дорозі наразі становить близько 1 години 36 хвилини.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Рух автомобілів до паромної переправи в Орлівці також ускладнено. Затримки спостерігаються на під’їздах до транзитної зони з Молдовою та в районі КПП "Старокозаче". Загальний час у дорозі наразі становить 4 години 28 хвилин.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Рух до пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" проходить з затримками. Затори фіксуються на ділянці дороги до транзитної зони з Молдовою та на шляху до неї. Загальний час у дорозі становить близько 5 годин. Існує також альтернативний маршрут, який майже повністю пролягатиме через територію сусідньої країни, проте його проїзд може зайняти понад 5 години 30 хвилин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки, щоб уникнути ділянки, яка зараз проходить територією Молдови. Проєкт має стратегічне значення для транспортного сполучення півдня України та дозволить зробити маршрут повністю українським.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині після зими почали масово ремонтувати дороги. Роботи тривають на найважливіших трасах області, щоб усунути ями та пошкодження. Повноцінного капітального ремонту поки що не буде — зараз пріоритетом є безпека руху.