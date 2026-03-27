Виїзд із Одеси до Молдови ускладнений: ситуація на дорогах

Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Виїзд до Молдови з Одеси ускладнений: ситуація на дорогах

Виїзд до Молдови з Одеси ускладнений: ситуація на дорогах

Ua ru
Дата публікації: 27 березня 2026 17:59
Авто в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 27 березня на трасі Одеса—Рені на низці ділянок утворилися величезні затори. Найскладніша ситуація з рухом спостерігається поблизу пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, де водіям доводиться тривалий час чекати у чергах для виїзду з країни.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.

Затори у напрямку Паланки

Шлях до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" майже заблоковано. Затримки спостерігаються на кількох відрізках дороги. Зокрема на виїзді з Одеси та біля національного природного парку "Нижньодністровський" та безпосередньо на самому пункті пропуску. Орієнтовний час у дорозі наразі становить близько 1 години 36 хвилини.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Рух автомобілів до паромної переправи в Орлівці також ускладнено. Затримки спостерігаються на під’їздах до транзитної зони з Молдовою та в районі КПП "Старокозаче". Загальний час у дорозі наразі становить 4 години 28 хвилин.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Рух до пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" проходить з затримками. Затори фіксуються на ділянці дороги до транзитної зони з Молдовою та на шляху до неї. Загальний час у дорозі становить близько 5 годин. Існує також альтернативний маршрут, який майже повністю пролягатиме через територію сусідньої країни, проте його проїзд може зайняти понад 5 години 30 хвилин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки, щоб уникнути ділянки, яка зараз проходить територією Молдови. Проєкт має стратегічне значення для транспортного сполучення півдня України та дозволить зробити маршрут повністю українським.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині після зими почали масово ремонтувати дороги. Роботи тривають на найважливіших трасах області, щоб усунути ями та пошкодження. Повноцінного капітального ремонту поки що не буде — зараз пріоритетом є безпека руху.

Одеська область затори виїзд за кордон
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації