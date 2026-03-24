На шляху з Одеси до Молдови сильні затори: ситуація на трасі

Машини стоять в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

24 березня на трасі Одеса—Рені на декількох ділянках утворилися значні затори. Найбільші проблеми з рухом спостерігаються біля пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, де водіям доводиться довго стояти в чергах, очікуючи на виїзд з країни.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Шлях до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" суттєво ускладнений. Затримки спостерігаються на кількох відрізках дороги. Зокрема на виїзді з Одеси та біля села Маяки. Найбільші затори утворилися в районі національного природного парку "Нижньодністровський" та безпосередньо на самому пункті пропуску. Орієнтовний час у дорозі наразі становить близько 1 години 22 хвилини.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Рух автомобілів до паромної переправи в Орлівці проходить без затримок і заторів — транспорт рухається вільно. Водночас значні ускладнення спостерігаються тільки на під’їздах до транзитної зони з Молдовою, де швидкість руху істотно сповільнюється. Загальний час у дорозі наразі становить 4 години 12 хвилин.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Рух до пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" проходить без заторів і черг, тому транспорт рухається вільно. Затримки фіксуються лише на ділянці дороги до транзитної зони з Молдовою. Загальний час у дорозі становить близько 5 годин. Існує також альтернативний маршрут, який майже повністю пролягатиме через територію сусідньої країни, проте його проїзд може зайняти понад 4 години 45 хвилин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли, що після зимового періоду дорожня інфраструктура Одеської області традиційно зазнає значних навантажень. Цьогоріч ситуація виявилася складнішою: значна частина автошляхів державного значення потребує термінового ремонту. Погодні умови, зношеність покриття та відкладені ремонти попередніх років лише посилили проблему.

Також ми писали про те, що в Одесі готують масштабний ремонт доріг у 2026 році. У місті планують не просто підлатати ями, а капітально оновити десятки вулиць та тротуарів у кожному районі. На ці потреби з бюджету вже виділили сотні мільйонів гривень.