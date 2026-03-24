Видео

Главная Одесса На пути из Одессы в Молдову сильные пробки: ситуация на трассе

На пути из Одессы в Молдову сильные пробки: ситуация на трассе

Дата публикации 24 марта 2026 17:19
На пути из Одессы в Молдову сильные пробки: ситуация на трассе
Машины стоят в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

24 марта на трассе Одесса-Рени на нескольких участках образовались значительные пробки. Наибольшие проблемы с движением наблюдаются возле пунктов пропуска на границе с Молдовой, где водителям приходится подолгу стоять в очередях, ожидая на выезд из страны.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Новини.LIVE.

Пробки в направлении Паланки

Путь к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" существенно затруднен. Задержки наблюдаются на нескольких отрезках дороги. В частности на выезде из Одессы и возле села Маяки. Наибольшие пробки образовались в районе национального природного парка "Нижнеднестровский" и непосредственно на самом пункте пропуска. Ориентировочное время в пути сейчас составляет около 1 часа 22 минуты.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Движение автомобилей к паромной переправе в Орловке проходит без задержек и пробок — транспорт движется свободно. В то же время значительные осложнения наблюдаются только на подъездах к транзитной зоне с Молдовой, где скорость движения существенно замедляется. Общее время в пути сейчас составляет 4 часа 12 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

Движение к пункту пропуска "Рени — Джюрджюлешть" проходит без пробок и очередей, поэтому транспорт движется свободно. Задержки фиксируются только на участке дороги до транзитной зоны с Молдовой. Общее время в пути составляет около 5 часов. Существует также альтернативный маршрут, который почти полностью будет пролегать через территорию соседней страны, однако его проезд может занять более 4 часов 45 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали, что после зимнего периода дорожная инфраструктура Одесской области традиционно испытывает значительные нагрузки. В этом году ситуация оказалась сложнее: значительная часть автодорог государственного значения требует срочного ремонта. Погодные условия, изношенность покрытия и отложенные ремонты предыдущих лет только усугубили проблему.

Также мы писали о том, что в Одессе готовят масштабный ремонт дорог в 2026 году. В городе планируют не просто подлатать ямы, а капитально обновить десятки улиц и тротуаров в каждом районе. На эти цели из бюджета уже выделили сотни миллионов гривен.

Мария Луценко - Редактор
Мария Луценко
