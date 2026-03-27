Выезд из Одессы в Молдову затруднен: ситуация на дорогах

Авто в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 27 марта на трассе Одесса-Рени на ряде участков образовались огромные пробки. Самая сложная ситуация с движением наблюдается вблизи пунктов пропуска на границе с Молдовой, где водителям приходится длительное время ждать в очередях для выезда из страны.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Новини.LIVE.

Пробки в направлении Паланки

Путь к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" почти заблокирован. Задержки наблюдаются на нескольких отрезках дороги. В частности на выезде из Одессы и возле национального природного парка "Нижнеднестровский" и непосредственно на самом пункте пропуска. Ориентировочное время в пути сейчас составляет около 1 часа 36 минуты.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Движение автомобилей к паромной переправе в Орловке также затруднено. Задержки наблюдаются на подъездах к транзитной зоне с Молдовой и в районе КПП "Староказачье". Общее время в пути сейчас составляет 4 часа 28 минут.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

Движение к пункту пропуска "Рени — Джюрджюлешть" проходит с задержками. Пробки фиксируются на участке дороги до транзитной зоны с Молдовой и на пути к ней. Общее время в пути составляет около 5 часов. Существует также альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию соседней страны, однако его проезд может занять более 5 часов 30 минут.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки, чтобы избежать участка, который сейчас проходит по территории Молдовы. Проект имеет стратегическое значение для транспортного сообщения юга Украины и позволит сделать маршрут полностью украинским.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области после зимы начали массово ремонтировать дороги. Работы продолжаются на важнейших трассах области, чтобы устранить ямы и повреждения. Полноценного капитального ремонта пока не будет — сейчас приоритетом является безопасность движения.