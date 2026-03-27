Выезд из Одессы в Молдову затруднен: ситуация на дорогах

Выезд в Молдову из Одессы затруднен: ситуация на дорогах
Сегодня, 27 марта на трассе Одесса-Рени на ряде участков образовались огромные пробки. Самая сложная ситуация с движением наблюдается вблизи пунктов пропуска на границе с Молдовой, где водителям приходится длительное время ждать в очередях для выезда из страны.
О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Новини.LIVE.
Пробки в направлении Паланки
Путь к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" почти заблокирован. Задержки наблюдаются на нескольких отрезках дороги. В частности на выезде из Одессы и возле национального природного парка "Нижнеднестровский" и непосредственно на самом пункте пропуска. Ориентировочное время в пути сейчас составляет около 1 часа 36 минуты.
Пробки в направлении Орловки
Движение автомобилей к паромной переправе в Орловке также затруднено. Задержки наблюдаются на подъездах к транзитной зоне с Молдовой и в районе КПП "Староказачье". Общее время в пути сейчас составляет 4 часа 28 минут.
Пробки до Рени
Движение к пункту пропуска "Рени — Джюрджюлешть" проходит с задержками. Пробки фиксируются на участке дороги до транзитной зоны с Молдовой и на пути к ней. Общее время в пути составляет около 5 часов. Существует также альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию соседней страны, однако его проезд может занять более 5 часов 30 минут.
Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки, чтобы избежать участка, который сейчас проходит по территории Молдовы. Проект имеет стратегическое значение для транспортного сообщения юга Украины и позволит сделать маршрут полностью украинским.
Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области после зимы начали массово ремонтировать дороги. Работы продолжаются на важнейших трассах области, чтобы устранить ямы и повреждения. Полноценного капитального ремонта пока не будет — сейчас приоритетом является безопасность движения.
Читайте Новини.LIVE!