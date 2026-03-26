Ремонт дорог в Одесской области: в приоритете сегодня ямочный ремонт

Ремонт дорог в Одесской области.

В Одесской области после зимы начали массово ремонтировать дороги. Работы продолжаются на важнейших трассах области, чтобы устранить ямы и повреждения. Полноценного капитального ремонта пока не будет — сейчас приоритетом является безопасность движения.

Об этом журналистам Новини.LIVE начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области Андрей Донченко.

Протяженность и состояние трасс

С начала марта службы работают на ключевых дорогах государственного значения, обеспечивающих основной транспортный поток. Их общая протяженность в Одесской области составляет около 2800 км, и около 60% находятся в неудовлетворительном состоянии.

"Около 60% дорог находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в немедленном ремонте. В фокусе — ключевые трассы области", — отметил Андрей Донченко.

Андрей Донченко о состоянии дорог. Фото: Новости.

Самые проблемные направления

Больше всего повреждений зафиксировано на трассе Одесса—Киев. Интенсивное движение и годы без капитального ремонта создали серьезные проблемы. Также сложная ситуация на трассах Одесса—Рени, Одесса—Николаев, Одесса—Кишинев и Одесса-Черноморск.

Читайте также:

"Некоторые участки, в частности Киев—Одесса, более 20 лет не видели капитального ремонта. Добавляем к этому сложные погодные условия — и получаем ту ямочность, которую сейчас вынуждены ликвидировать", — пояснил эксперт.

Причины разрушений

Проблемы накапливались годами из-за недофинансирования и отложенных ремонтов. Зимой дорожное покрытие дополнительно разрушают перепады температур и морозы. Вода попадает в трещины, замерзает и расширяет их. Ситуацию усугубляет интенсивное движение большегрузного транспорта, ускоряющее износ асфальта. В результате даже незначительные дефекты быстро превращаются в большие ямы, так что нынешние работы носят преимущественно аварийный характер и направлены на безопасность движения.

Как сообщали Новини.LIVE , в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки во избежание участка, который сейчас проходит по территории Молдовы. Проект имеет стратегическое значение для транспортного сообщения юга Украины и позволит сделать маршрут полностью украинским. Подготовительные работы уже проведены, однако реализацию откладывают из-за высокой стоимости. Основные средства направляются на ремонт существующих дорог.

Также, по запросу Новини.LIVE , в николаевском горсовете сообщили, что в 2026 году не планируют капитального ремонта дорог. Город потратит около 45 млн грн на ямочный ремонт, который будет выполнять только коммунальное предприятие. Первоначально будут заделывать магистрали, а приоритет будут определять по жалобам жителей и предписаниям полиции. Большинство улиц получат ремонт постепенно в течение года.