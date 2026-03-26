Ремонт дорог в Одесской области: в приоритете сегодня ямочный ремонт

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ремонт дорог на Одесчине: в приоритете сегодня ямочный ремонт

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 18:20
Ремонт дорог в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области после зимы начали массово ремонтировать дороги. Работы продолжаются на важнейших трассах области, чтобы устранить ямы и повреждения. Полноценного капитального ремонта пока не будет — сейчас приоритетом является безопасность движения.

Об этом журналистам Новини.LIVE начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области Андрей Донченко.

Протяженность и состояние трасс

С начала марта службы работают на ключевых дорогах государственного значения, обеспечивающих основной транспортный поток. Их общая протяженность в Одесской области составляет около 2800 км, и около 60% находятся в неудовлетворительном состоянии.

"Около 60% дорог находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в немедленном ремонте. В фокусе — ключевые трассы области", — отметил Андрей Донченко.

Состояние дорог в Одесской области
Андрей Донченко о состоянии дорог. Фото: Новости.

Самые проблемные направления

Больше всего повреждений зафиксировано на трассе Одесса—Киев. Интенсивное движение и годы без капитального ремонта создали серьезные проблемы. Также сложная ситуация на трассах Одесса—Рени, Одесса—Николаев, Одесса—Кишинев и Одесса-Черноморск.

Читайте также:

"Некоторые участки, в частности Киев—Одесса, более 20 лет не видели капитального ремонта. Добавляем к этому сложные погодные условия — и получаем ту ямочность, которую сейчас вынуждены ликвидировать", — пояснил эксперт.

Причины разрушений

Проблемы накапливались годами из-за недофинансирования и отложенных ремонтов. Зимой дорожное покрытие дополнительно разрушают перепады температур и морозы. Вода попадает в трещины, замерзает и расширяет их. Ситуацию усугубляет интенсивное движение большегрузного транспорта, ускоряющее износ асфальта. В результате даже незначительные дефекты быстро превращаются в большие ямы, так что нынешние работы носят преимущественно аварийный характер и направлены на безопасность движения.

Как сообщали Новини.LIVE , в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки во избежание участка, который сейчас проходит по территории Молдовы. Проект имеет стратегическое значение для транспортного сообщения юга Украины и позволит сделать маршрут полностью украинским. Подготовительные работы уже проведены, однако реализацию откладывают из-за высокой стоимости. Основные средства направляются на ремонт существующих дорог.

Также, по запросу Новини.LIVE , в николаевском горсовете сообщили, что в 2026 году не планируют капитального ремонта дорог. Город потратит около 45 млн грн на ямочный ремонт, который будет выполнять только коммунальное предприятие. Первоначально будут заделывать магистрали, а приоритет будут определять по жалобам жителей и предписаниям полиции. Большинство улиц получат ремонт постепенно в течение года.

Одесская область Ремонт дорог в Одессе
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации