Ремонт доріг на Одещині: у пріоритеті сьогодні ямковий ремонт

Ремонт доріг на Одещині.

На Одещині після зими почали масово ремонтувати дороги. Роботи тривають на найважливіших трасах області, щоб усунути ями та пошкодження. Повноцінного капітального ремонту поки що не буде — зараз пріоритетом є безпека руху.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області Андрій Донченко.

Протяжність і стан трас

З початку березня служби працюють на ключових дорогах державного значення, які забезпечують основний транспортний потік. Їхня загальна протяжність у Одеська область становить близько 2800 км, і близько 60% перебувають у незадовільному стані.

"Близько 60% доріг перебувають у незадовільному стані та потребують негайного ремонту. У фокусі — ключові траси області", — зазначив Андрій Донченко.

Андрій Донченко про стан доріг.

Найпроблемніші напрямки

Найбільше пошкоджень зафіксовано на трасі Одеса—Київ. Інтенсивний рух і роки без капітального ремонту створили серйозні проблеми. Також складна ситуація на трасах Одеса—Рені, Одеса—Миколаїв, Одеса—Кишинів і Одеса—Чорноморськ.

"Деякі ділянки, зокрема Київ—Одеса, понад 20 років не бачили капітального ремонту. Додаємо до цього складні погодні умови — і отримуємо ту ямковість, яку зараз змушені ліквідовувати", — пояснив експерт.

Причини руйнувань

Проблеми накопичувалися роками через недофінансування та відкладені ремонти. Узимку дорожнє покриття додатково руйнують перепади температур і морози. Вода потрапляє в тріщини, замерзає й розширює їх. Ситуацію погіршує інтенсивний рух великовантажного транспорту, який пришвидшує зношення асфальту. У результаті навіть незначні дефекти швидко перетворюються на великі ями, тож нинішні роботи мають переважно аварійний характер і спрямовані на безпеку руху.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки, щоб уникнути ділянки, яка зараз проходить територією Молдови. Проєкт має стратегічне значення для транспортного сполучення півдня України та дозволить зробити маршрут повністю українським. Наразі підготовчі роботи вже проведені, однак реалізацію відкладають через високу вартість. Основні кошти спрямовують на ремонт існуючих доріг.

Також, на запит Новини.LIVE, у миколаївській міськраді повідомили, що у 2026 році не планують капітального ремонту доріг. Місто витратить майже 45 млн грн на ямковий ремонт, який виконуватиме лише комунальне підприємство. Першочергово лататимуть магістралі, а пріоритет визначатимуть за скаргами мешканців та приписами поліції. Більшість вулиць отримають ремонт поступово протягом року.