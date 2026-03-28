На границе с Молдовой усилили проверки авто из Одесчины

Водителям из Одесчины советуют проверить документы на авто перед поездкой в Молдову. На пунктах пропуска начали внимательнее смотреть на техническое состояние машин и наличие техосмотра. Часть людей узнает о проблеме уже на границе. В результате авто могут просто не пропустить.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Техосмотр автомобиля на границе с Молдовой

Молдавские пограничники проверяют документ, подтверждающий техническое состояние автомобиля. Речь идет об официальном сертификате техосмотра, который выдается после проверки транспортного средства на сертифицированной станции.

При осмотре специалисты оценивают исправность тормозной системы, освещения, рулевого управления, уровень выхлопа и другие важные элементы безопасности. Если такого документа нет, автомобиль могут не пропустить через границу.

Новые требования касаются всех транспортных средств. Даже новые автомобили должны иметь подтверждение технического состояния, иначе их могут не впустить в Молдову.

Читайте также:

Какие документы нужны для пересечения границы

Кроме сертификата техосмотра, водителям нужно иметь при себе:

действующий биометрический или заграничный паспорт;

водительское удостоверение;

техпаспорт на автомобиль;

международную страховку "Зеленая карта";

виньетку — подтверждение уплаты дорожного сбора в Молдове.

Если с водителем путешествует ребенок, нужно иметь его паспорт или свидетельство о рождении. Если ребенок едет только с одним из родителей, необходимо нотариально заверенное согласие второго на выезд.

Что запрещено перевозить через границу

Молдавские таможенники также напоминают об ограничениях по ввозу товаров. Запрещено перевозить оружие, наркотики, рецептурные лекарства без назначения врача, мясо, молочные продукты, мед и саженцы без соответствующих документов. В случае нарушения товары могут конфисковать, а нарушителю грозит штраф.

Как сообщали Новини.LIVE в Одесской области после зимы начали массово ремонтировать дороги. С начала марта службы работают на ключевых дорогах государственного значения, которые обеспечивают основной транспортный поток. Их общая протяженность в Одесской области составляет около 2800 км, и около 60% находятся в неудовлетворительном состоянии.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки, чтобы избежать участка, который сейчас проходит по территории Молдовы. Проект имеет стратегическое значение для транспортного сообщения юга Украины и позволит сделать маршрут полностью украинским. Сейчас подготовительные работы уже проведены, однако реализацию откладывают из-за высокой стоимости. Ведь по оценкам, стоимость 10 километров дороги может составлять от 10 до 20 миллиардов гривен.