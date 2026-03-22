Одесит перевозив чоловіків до Придністров'я і залишився без авто

Затримання чоловіка за незаконне переправлення людей за кордон. Фото ілюстративне: Одеська обласна прокуратура

На Одещині суд визнав винним одесита, який допомагав чоловікам дістатися до кордону для незаконного виїзду з України. Чоловік віз військовозобов'язаних ближче до кордону, а далі допомагав їм обходити блокпости. Йому призначили п’ять років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання, також конфіскували автівку.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Незаконно переправляв людей за кондон

За даними суду, на початку травня 2025 року одесит приєднався до схеми незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Йому відвели роль водія. Він мав забирати людей із місць очікування в Одесі, підвозити їх ближче до кордону та передавати далі для незаконного перетину.

Слідство встановило, що організатори шукали охочих виїхати через Telegram. Після цього чоловікам наказували приїхати до Одеси, заселитися в готелі, зокрема на Люстдорфській дорозі, й чекати подальших вказівок. Увечері 13 травня 2025 року їм повідомили, що потрібно виходити і сідати в автомобіль Toyota Avensis, який мав везти їх у бік кордону.

Біля Біляївки частину маршруту організували так, щоб обійти стаціонарний блокпост. Чоловіків висадили за містом, після чого вони пішки обійшли контрольний пункт разом. Далі їх знову посадили в інший автомобіль і повезли у бік Градениць.

Там одесит знову забрав частину людей і продовжив рух до будинку, де вже чекали інші чоловіки, яких також готували до незаконного перетину. Саме в цей момент, коли людей мали завантажити до машини для подальшого виїзду, дії схеми припинили правоохоронці.

Яке покарання за незаконне переправлення

У суді обвинувачений повністю визнав вину. У підсумку чоловіка визнали винним за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене щодо кількох людей і за попередньою змовою групою осіб. Йому призначили п’ять років позбавлення волі, а пізніше суд звільнив його від відбування основного покарання з випробувальним строком на три роки.

Окремо суд постановив конфіскувати у власність держави автомобіль Toyota Avensis, на якому чоловік перевозив людей до кордону.

Нагадаємо, в Молдові затримали 31-річного громадянина України, який пішки перетнув кордон поза пунктом пропуску. Інцидент стався поблизу Паланки, що на Одещині. Після затримання чоловік попросив притулок у Молдові.

Також на Одещині засудили двох громадян Туреччини, які пішки перейшли кордон із Молдови, хоча їм було заборонено в’їзд. Один із чоловіків пояснив, що хотів повернутися до дівчини, яка живе в Одесі.

