Одессит перевозил мужчин в Приднестровье и остался без авто

Задержание мужчины за незаконную переправку людей за границу.

В Одесской области суд признал виновным одессита, который помогал мужчинам добраться до границы для незаконного выезда из Украины. Мужчина вез военнообязанных ближе к границе, а дальше помогал им обходить блокпосты. Ему назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания, также конфисковали машину.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Читайте также:

Незаконно переправлял людей за кондон

По данным суда, в начале мая 2025 года одессит присоединился к схеме незаконной переправки мужчин через государственную границу. Ему отвели роль водителя. Он должен был забирать людей из мест ожидания в Одессе, подвозить их ближе к границе и передавать дальше для незаконного пересечения.

Следствие установило, что организаторы искали желающих выехать через Telegram. После этого мужчинам приказывали приехать в Одессу, заселиться в гостиницу, в частности на Люстдорфской дороге, и ждать дальнейших указаний. Вечером 13 мая 2025 года им сообщили, что нужно выходить и садиться в автомобиль Toyota Avensis, который должен был везти их в сторону границы.

Возле Беляевки часть маршрута организовали так, чтобы обойти стационарный блокпост. Мужчин высадили за городом, после чего они пешком обошли контрольный пункт вместе. Далее их снова посадили в другой автомобиль и повезли в сторону Градениц.

Там одессит снова забрал часть людей и продолжил движение к дому, где уже ждали другие мужчины, которых также готовили к незаконному пересечению. Именно в этот момент, когда людей должны были загрузить в машину для дальнейшего выезда, действия схемы прекратили правоохранители.

Какое наказание за незаконную переправку

В суде обвиняемый полностью признал вину. В итоге мужчину признали виновным по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу, совершенное в отношении нескольких человек и по предварительному сговору группой лиц. Ему назначили пять лет лишения свободы, а позже суд освободил его от отбывания основного наказания с испытательным сроком на три года.

Отдельно суд постановил конфисковать в собственность государства автомобиль Toyota Avensis, на котором мужчина перевозил людей к границе.

Напомним, в Молдове задержали 31-летнего гражданина Украины, который пешком пересек границу вне пункта пропуска. Инцидент произошел вблизи Паланки, что в Одесской области. После задержания мужчина попросил убежище в Молдове.

Также в Одесской области осудили двух граждан Турции, которые пешком перешли границу из Молдовы, хотя им был запрещен въезд. Один из мужчин объяснил, что хотел вернуться к девушке, которая живет в Одессе.