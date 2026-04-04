Пробки перед праздниками: на Одесчине осложнено движение в Молдову

Машины в очереди на границе. Фото: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

Сегодня днем, 4 апреля, на трассе Одесса - Рени образовались пробки в направлении границы с Молдовой и Румынией. Наибольшие очереди фиксируют перед пунктами пропуска. Водители стоят в очередях по несколько часов. Сложнее всего проехать в сторону Паланки и Староказачьего.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Пробки к Паланке

Больше всего движение затруднено на подъезде к Паланке. Пробки начинаются еще в районе села Маяки, а также на подъездах к КПП в пределах Нижнеднестровского национального парка. Очереди автомобилей на этих участках растянулись на несколько километров. Есть пробки и на самой границе на въезде в Молдову.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Затрудненный проезд фиксируют и на направлении Староказачье — Тудора. Участок дороги до границы обозначен на картах оранжевым цветом. Это означает, что движение есть, но скорость значительно снижена, и водителям приходится долго ждать.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки и Рени

Пробки есть и на трассе М-15 в сторону Орловки. Очереди образовались вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила, а также перед самим пунктом пропуска. Полной блокировки нет, но движение затруднено.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Другая ситуация на пункте пропуска Рени — Джюрджюлешть. Выезд из Украины происходит без очередей, однако на въезде зафиксировано скопление транспорта — этот участок на картах обозначен красным цветом.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Какие документы обязательны для водителей во время путешествия

Добавим, водителям из Одесской области, которые едут в Румынию и Молдову, советуют заранее проверить документы на авто. На границе стали чаще проверять не только страховку и регистрацию авто, но и техническое состояние транспорта.

Речь идет о сертификате техосмотра, который подтверждает исправность автомобиля. Во время проверки обращают внимание на тормоза, освещение, рулевое управление и другие системы. Если такого документа нет, в пересечении границы могут отказать.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки, чтобы избежать участка, который сейчас проходит по территории Молдовы. Предварительные проектные решения предусматривают строительство объездной в Одесской области длиной около 10 километров, не пересекая границу с Молдовой. По оценкам, стоимость может составлять от 10 до 20 миллиардов гривен.