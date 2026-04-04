Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Одесса Пробки перед праздниками: на Одесчине осложнено движение в Молдову

Пробки перед праздниками: на Одесчине осложнено движение в Молдову

Ua ru
Дата публикации 4 апреля 2026 14:39
Машины в очереди на границе. Фото: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

Сегодня днем, 4 апреля, на трассе Одесса - Рени образовались пробки в направлении границы с Молдовой и Румынией. Наибольшие очереди фиксируют перед пунктами пропуска. Водители стоят в очередях по несколько часов. Сложнее всего проехать в сторону Паланки и Староказачьего.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Пробки к Паланке

Больше всего движение затруднено на подъезде к Паланке. Пробки начинаются еще в районе села Маяки, а также на подъездах к КПП в пределах Нижнеднестровского национального парка. Очереди автомобилей на этих участках растянулись на несколько километров. Есть пробки и на самой границе на въезде в Молдову.

Затори перед святами: на Одещині ускладнений рух до Молдови - фото 1
Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Затрудненный проезд фиксируют и на направлении Староказачье — Тудора. Участок дороги до границы обозначен на картах оранжевым цветом. Это означает, что движение есть, но скорость значительно снижена, и водителям приходится долго ждать.

Затори перед святами: на Одещині ускладнений рух до Молдови - фото 2
Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки и Рени

Пробки есть и на трассе М-15 в сторону Орловки. Очереди образовались вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила, а также перед самим пунктом пропуска. Полной блокировки нет, но движение затруднено.

Затор до Рені
Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Другая ситуация на пункте пропуска Рени — Джюрджюлешть. Выезд из Украины происходит без очередей, однако на въезде зафиксировано скопление транспорта — этот участок на картах обозначен красным цветом.

Затори перед святами: на Одещині ускладнений рух до Молдови - фото 4
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Какие документы обязательны для водителей во время путешествия

Добавим, водителям из Одесской области, которые едут в Румынию и Молдову, советуют заранее проверить документы на авто. На границе стали чаще проверять не только страховку и регистрацию авто, но и техническое состояние транспорта.

Речь идет о сертификате техосмотра, который подтверждает исправность автомобиля. Во время проверки обращают внимание на тормоза, освещение, рулевое управление и другие системы. Если такого документа нет, в пересечении границы могут отказать.

Ранее журналисты Новини.LIVE поговорили с начальником Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области Андреем Донченко о том, как проводится ремонт на трассах Одесской области, о финансировании и сколько времени нужно для восстановления дорог.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки, чтобы избежать участка, который сейчас проходит по территории Молдовы. Предварительные проектные решения предусматривают строительство объездной в Одесской области длиной около 10 километров, не пересекая границу с Молдовой. По оценкам, стоимость может составлять от 10 до 20 миллиардов гривен.

Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации