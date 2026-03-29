Головна Одеса На кордоні з Румунією розвертають авто одеситів через техогляд

Дата публікації: 29 березня 2026 19:33
Прикордонниця перевіряє документи. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră Română

Водії з Одещини стикаються з відмовами на кордоні з Румунією через неповний пакет документів. Окрім стандартних паперів, можуть перевіряти навіть технічний стан авто. У деяких випадках цього достатньо, щоб не пропустити машину. Тому перед виїздом варто перевіряти все заздалегідь.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

Сертифікат про технічний стан авто

Під час перевірки у водіїв дивляться стандартний пакет документів: посвідчення, свідоцтво про реєстрацію автомобіля та міжнародний страховий поліс. Але в окремих випадках можуть попросити і підтвердження проходження обов’язкового технічного контролю.

Цей документ підтверджує, що транспортний засіб технічно справний і безпечний для руху. Отримати його можна лише після перевірки авто на сертифікованій станції. Під час огляду фахівці перевіряють гальмівну систему, освітлення, рульове керування, рівень вихлопу та інші важливі елементи безпеки. Без такого сертифіката українським водіям можуть відмовити у перетині кордону з Румунією.

Які документи потрібні для перетину кордону

Щоб уникнути проблем під час поїздки, водіям потрібно мати повний пакет документів:

  • біометричний закордонний паспорт або візу;
  • документи на автомобіль;
  • медичну страховку;
  • підтвердження мети поїздки (бронювання готелю або запрошення);
  • військово-обліковий документ для чоловіків віком 18–60 років;
  • довіреність, якщо водій керує чужим автомобілем.

Що заборонено ввозити до Румунії

Румунська митниця також контролює ввезення товарів. Заборонено перевозити м’ясо, молочні продукти, мед, зброю, наркотики, піратські товари, тварин без відповідних дозволів, а також готівку понад 10 тисяч євро без декларування.

Що варто знати перед поїздкою

Українці можуть подорожувати до Румунії без візи за наявності біометричного закордонного паспорта. У країнах Шенгенської зони дозволено перебувати до 90 днів протягом 180 днів. Під час транзиту прикордонники можуть також вимагати підтвердження права на в’їзд до країни призначення або посвідку на проживання. Обов’язковою залишається медична страховка з покриттям не менше ніж 30 тисяч євро.

Як повідомляли Новини.LIVE "Нафтогаз України" веде переговори з румунською компанією OMV Petrom про спільну розробку газового родовища в Чорному морі. Розробку родовища планують розпочати після завершення війни. До цього часу сторони будуть оцінювати можливості співпраці. Україна також шукає партнерів серед іноземних компаній і урядів, щоб залучити сучасні технології для глибоководного видобутку газу.

Також Новини.LIVE писали, що Україна та Румунія планують суттєво розширити мережу пунктів пропуску на спільному кордоні. Одним із головних проєктів стане будівництво мосту, що з’єднає населені пункти Орлівка та Ісакча. Новий міст стане альтернативним логістичним шляхом, який дозволить збільшити обсяги вантажних та пасажирських перевезень між Україною та Євросоюзом.

Новини Одеси техогляд виїзд за кордон
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
