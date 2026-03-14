На кордоні з Румунією вимагають сертифікат техогляду автомобіля

Румунія запровадила нову вимогу для в’їзду транспортних засобів. Тепер прикордонники сусідньої країни вимагають у водіїв документ про технічний стан автомобіля. Без сертифіката можуть не пропустити навіть для транзиту.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

Сертифікат про технічний стан авто

Цей документ підтверджує, що транспортний засіб технічно справний і безпечний для руху. Отримати його можна лише після перевірки авто на сертифікованій станції. Під час огляду фахівці перевіряють гальмівну систему, освітлення, рульове керування, рівень вихлопу та інші важливі елементи безпеки. Без такого сертифіката українським водіям можуть відмовити у перетині кордону з Румунією.

Які документи потрібні для перетину кордону

Щоб уникнути проблем під час поїздки, водіям потрібно мати повний пакет документів:

біометричний закордонний паспорт або візу;

документи на автомобіль;

медичну страховку;

підтвердження мети поїздки (бронювання готелю або запрошення);

військово-обліковий документ для чоловіків віком 18–60 років;

довіреність, якщо водій керує чужим автомобілем.

Що заборонено ввозити до Румунії

Румунська митниця також контролює ввезення товарів. Заборонено перевозити м’ясо, молочні продукти, мед, зброю, наркотики, піратські товари, тварин без відповідних дозволів, а також готівку понад 10 тисяч євро без декларування.

Що варто знати перед поїздкою

Українці можуть подорожувати до Румунії без візи за наявності біометричного закордонного паспорта. У країнах Шенгенської зони дозволено перебувати до 90 днів протягом 180 днів. Під час транзиту прикордонники можуть також вимагати підтвердження права на в’їзд до країни призначення або посвідку на проживання. Обов’язковою залишається медична страховка з покриттям не менше ніж 30 тисяч євро.

Нагадаємо, українцям, які планують подорож до 90 днів чи їдуть транзитом через Угорщину, віза не потрібна, проте громадяни мають дотримуватися певних правил при перетині кордону. Так, проблеми можуть виникнути через перевезення рідкісних видів тварин та рослин (ті, які потребують спеціальних документів), а також вироби з них (слонова кістка, панцири черепахи, корали, шкіра рептилій, деревина з лісів Амазонії).

Також ми писали, що українцям можуть не призначати або припинити субсидію, якщо людина перебуває за межами країни більше ніж 60 днів поспіль. Але сюди не зараховують період лікування за кордоном, якщо це підтверджено медичними документами. Також не беруться до уваги дні, коли людина перебуває за кордоном під час воєнного стану та ще два місяці після його скасування.