На границе с Румынией требуют сертификат техосмотра автомобиля

Румыния ввела новое требование для въезда транспортных средств. Теперь пограничники соседней страны требуют у водителей документ о техническом состоянии автомобиля. Без сертификата могут не пропустить даже для транзита.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Сертификат о техническом состоянии авто

Этот документ подтверждает, что транспортное средство технически исправно и безопасно для движения. Получить его можно только после проверки авто на сертифицированной станции. Во время осмотра специалисты проверяют тормозную систему, освещение, рулевое управление, уровень выхлопа и другие важные элементы безопасности. Без такого сертификата украинским водителям могут отказать в пересечении границы с Румынией.

Какие документы нужны для пересечения границы

Чтобы избежать проблем во время поездки, водителям нужно иметь полный пакет документов:

биометрический загранпаспорт или визу;

документы на автомобиль;

медицинскую страховку;

подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);

военно-учетный документ для мужчин в возрасте 18-60 лет;

доверенность, если водитель управляет чужим автомобилем.

Что запрещено ввозить в Румынию

Румынская таможня также контролирует ввоз товаров. Запрещено перевозить мясо, молочные продукты, мед, оружие, наркотики, пиратские товары, животных без соответствующих разрешений, а также наличные более 10 тысяч евро без декларирования.

Что стоит знать перед поездкой

Украинцы могут путешествовать в Румынию без визы при наличии биометрического загранпаспорта. В странах Шенгенской зоны разрешено находиться до 90 дней в течение 180 дней. Во время транзита пограничники могут также потребовать подтверждение права на въезд в страну назначения или вид на жительство. Обязательной остается медицинская страховка с покрытием не менее 30 тысяч евро.

Напомним, украинцам, которые планируют путешествие до 90 дней или едут транзитом через Венгрию, виза не нужна, однако граждане должны придерживаться определенных правил при пересечении границы. Так, проблемы могут возникнуть из-за перевозки редких видов животных и растений (те, которые требуют специальных документов), а также изделия из них (слоновая кость, панцири черепахи, кораллы, кожа рептилий, древесина из лесов Амазонии).

Также мы писали, что украинцам могут не назначать или прекратить субсидию, если человек находится за пределами страны более 60 дней подряд. Но сюда не засчитывают период лечения за границей, если это подтверждено медицинскими документами. Также не учитываются дни, когда человек находится за границей во время военного положения и еще два месяца после его отмены.