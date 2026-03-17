Україна видобуватиме газ у Чорному морі: проєкт з Румунією

Газовидобувна вишка в морі.

"Нафтогаз України" веде переговори з румунською компанією OMV Petrom. Йдеться про спільну розробку газового родовища в Чорному морі. Це одне з перспективних родовищ у регіоні, яке відкрили ще до війни. Запустити видобуток планують після її завершення.

Повідомляє Reuters.

Читайте також:

Спільний проєкт

За інформацією Reuters, "Нафтогаз України" обговорює створення партнерства з румунською OMV Petrom. Мета — спільно розробляти газове родовище на шельфі Чорного моря. Джерела в галузі зазначають, що йдеться про одне з найперспективніших родовищ у регіоні. Водночас точні обсяги запасів газу поки не розголошують.

Розробку родовища планують розпочати після завершення війни. До цього часу сторони ведуть підготовчі переговори та оцінюють можливості співпраці. Україна також шукає партнерів серед іноземних компаній і урядів, щоб залучити сучасні технології для глибоководного видобутку газу.

Видобуток газу

Чорне море вже стало важливим регіоном для газовидобутку. Тут активно працюють Румунія та Туреччина, які розвивають власні родовища. Для України цей проєкт може стати важливим кроком до зміцнення енергетичної незалежності та збільшення власного видобутку газу.

Вишки "Бойка"

До повномасштабної війни Україна вже видобувала газ на чорноморському шельфі. Найвідоміші об’єкти — так звані "вишки Бойка", які забезпечували частину внутрішнього газового видобутку та працювали поблизу узбережжя Криму. Після окупації півострова у 2014 році ці платформи захопила Росія та використовувала їх не лише для видобутку, а й у військових цілях — зокрема як точки спостереження та розміщення обладнання.

Під час повномасштабної війни ці вишки неодноразово ставали цілями українських ударів. На них знищували російську техніку, обладнання та особовий склад. Таким чином, колишні газові об’єкти фактично перетворилися на військові позиції та одну з точок протистояння в Чорному морі.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у квітні мешканці Одеси оплачуватимуть газ за чинним тарифом без змін. Попри подорожчання енергоресурсів на ринку, для населення вартість блакитного палива залишається фіксованою. Це пояснюється державним регулюванням, яке діє під час воєнного стану.

Також ми писали про те, що Румунія планує створити сучасну систему виявлення загроз у Чорному морі. Йдеться про захист енергетичної та торгової інфраструктури, зокрема газового проєкту Neptun Deep. Інвестиції охоплять радари, дрони та сенсорні системи. Завершити роботи мають до старту видобутку газу у 2027 році.