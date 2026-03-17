Украина будет добывать газ в Черном море: проект с Румынией

"Нафтогаз Украины" ведет переговоры с румынской компанией OMV Petrom. Речь идет о совместной разработке газового месторождения в Черном море. Это одно из перспективных месторождений в регионе, которое открыли еще до войны. Запустить добычу планируют после ее завершения.

Реклама

Читайте также:

Совместный проект

По информации Reuters, "Нафтогаз Украины" обсуждает создание партнерства с румынской OMV Petrom. Цель — совместно разрабатывать газовое месторождение на шельфе Черного моря. Источники в отрасли отмечают, что речь идет об одном из самых перспективных месторождений в регионе. При этом точные объемы запасов газа пока не разглашаются.

Разработку месторождения планируют начать после завершения войны. До этого времени стороны ведут подготовительные переговоры и оценивают возможности сотрудничества. Украина также ищет партнеров среди иностранных компаний и правительств, чтобы привлечь современные технологии для глубоководной добычи газа.

Добыча газа

Черное море уже стало важным регионом для газодобычи. Здесь активно работают Румыния и Турция, которые развивают собственные месторождения. Для Украины этот проект может стать важным шагом к укреплению энергетической независимости и увеличению собственной добычи газа.

Вышки "Бойко"

До полномасштабной войны Украина уже добывала газ на черноморском шельфе. Самые известные объекты — так называемые "вышки Бойко", которые обеспечивали часть внутренней газовой добычи и работали вблизи побережья Крыма. После оккупации полуострова в 2014 году эти платформы захватила Россия и использовала их не только для добычи, но и в военных целях — в частности как точки наблюдения и размещения оборудования.

Во время полномасштабной войны эти вышки неоднократно становились целями украинских ударов. На них уничтожали российскую технику, оборудование и личный состав. Таким образом, бывшие газовые объекты фактически превратились в военные позиции и одну из точек противостояния в Черном море.

Напомним, мы сообщали о том, что в апреле жители Одессы будут оплачивать газ по действующему тарифу без изменений. Несмотря на подорожание энергоресурсов на рынке, для населения стоимость голубого топлива остается фиксированной. Это объясняется государственным регулированием, которое действует во время военного положения.

Также мы писали о том, что Румыния планирует создать современную систему обнаружения угроз в Черном море. Речь идет о защите энергетической и торговой инфраструктуры, в частности газового проекта Neptun Deep. Инвестиции охватят радары, дроны и сенсорные системы. Завершить работы должны до старта добычи газа в 2027 году.