Детали операции по освобождению "вышек Бойко" в Черном море

Военные ВСУ на буровой платформе. Фото: Главное управление разведки

Операция по освобождению "вышек Бойко" в Черном море проводилась в сложных условиях, а также требовала длительного планирования и подготовки. А успех ее служащие объясняют тем, что было задействовано большое количество специалистов военного дела.

Об этом военные рассказали в интервью каналу O! Nebylovych.

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Во время проведения операции по освобождению буровых платформ в Черном море, погода была достаточно неблагоприятной: шторм, сильный ветер и высокие волны. Не говоря об угрозе, которая поступает от врага, в частности от авиации РФ. Однако служащие, задействованные в штурме, были хорошо осведомлены в военном деле и уверены в себе.

"Была суматоха, много лодок. Управлять было очень трудно. Но у нас было много специалистов своего дела, которые в любой момент могли внести свои коррективы. Я тогда предложил, чтобы я поплыл со своим подразделением",— говорит боец с позывным Бабай.

Военные добавили, что перед штурмом буровых платформ, ВСУ нанесли по ним массированный удар дронами различных типов, который обезвредил личный состав противника.

Что известно об освобождении "вышек Бойко"

11 сентября 2023 года Украина вернула под свой контроль "вышки Бойко" — буровые газо- и нефтедобывающие платформы у побережья Крыма в Черном море. Они были под оккупацией с 2014 года, Россия использовала их в военных целях с начала широкомасштабного вторжения.

Напомним, недавно мы писали о новых деталях операции по освобождению "вышек Бойко". А также о том, какова вероятность уничтожения буровых платформ в Черном море.