У ГУР розповіли про звільнення вишок Бойка у 2023 році

Військові ЗСУ на буровій платформі. Фото: ГУР

Штурм так званих "вишок Бойка", захоплених РФ у 2014 році бурових платформ у Чорному морі, здійснювався бійцями ГУР вночі на бойових катерах. Військові знищили окупантів на об'єктах та повернули установки під контроль України.

Про це військові розповіли в інтерв'ю каналу O! Nebylovych.

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Подробиці штурму

Військові Головного управління розвідки на 10 катерах вийшли у море та розділилися на різні групи. Потім кожна з них взяла курс на конкретну бурову платформу та одночасно провела нищівні атаки, після яких стало можливим звільнення окупованих "вишок Бойка".

"В принципі, всі дійшли до своїх вишок, всі повідпрацьовували. Потім ми всі разом з'єдналися і ще додали на "Петро Годованець", — каже військовий, що брав участь у відбитті вишок.

Внаслідок злагоджених дій ЗСУ під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець", "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".

Що відомо про звільнення "вишок Бойка"

11 вересня 2023 року Україна повернула під свій контроль "вишки Бойка" — бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля узбережжя Криму в Чорному мор. Вони були під окупацією з 2014 року, Росія використовувала їх у військових цілях з початку широкомасштабного вторгнення.

За даними ГУР, спецпризначенці під час звільнення вишок захопили цінні трофеї. Зокрема, запас вертолітних боєприпасів типу некерованих авіаційних ракет та радіолокаційну станцію "Нева", яка відстежує рух кораблів у Чорному морі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нове обвинувачення у справі "вишок Бойка". А також про те, яка ймовірність знищення бурових платформ у Чорному морі.