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"Вышки Бойко" в Черном море — возможно ли их уничтожение

6 октября 2024 14:15
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
"Вышки Бойка" в Черном море: угроза и возможности для Украины
Газодобывающие станции в Черном море. Фото: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

После аннексии Крыма Россией газодобывающие платформы в Черном море стали для них стратегическими объектами для контроля над морским пространством и наблюдением за судоходством. Однако в начале сентября Украина вернула контроль над так называемыми "вышками Бойка", тем самым оставив врага без "глаз".

Об этом 6 октября в эфире национального телемарафона "Мы — Украина" заявил капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

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По словам военного эксперта, ранее эти платформы снабжали до 3 миллиардов кубических метров газа в год, что примерно равно потреблению Молдовы. В 2014 году россияне все-таки качали через них топливо, но впоследствии платформы переоборудовали для военных целей.

"На платформах установлены радиолокационные станции, которые могут обнаруживать морские цели на дистанции до 20 км", — объясняет эксперт.

Платформы также оборудованы подводными системами контроля морского дна, передающими информацию на Крымский полуостров, формируя общую систему наблюдения. По словам Рыженко, эти станции регулярно отслеживали все суда, проходившие из украинских портов.

Угроза для зернового коридора остается

Военный эксперт говорит, что, несмотря на успешные рейды Украины, полный контроль еще не установлен из-за угрозы со стороны Крыма. Оттуда оккупанты продолжают отслеживать движение судов.

"Судна, идущие в порты Одесчины, до сих пор вынуждены использовать зерновой коридор вдоль берегов стран-партнеров (Болгарии, Румынии, Турции), чтобы избежать атак", — сказал Андрей Рыженко.

Он также подчеркивает, что ни один военный личный состав не остается на газодобывающих платформах из-за риска атаки с воздуха.

"Эти платформы остаются серой зоной, где обе стороны могут действовать", — отметил Андрей Рыженко.

Возможно ли полное уничтожение платформ

Впрочем, по словам Рыженко, уничтожение газодобывающих платформ в Черном море не является простым решением. Это усложнит их дальнейшее использование для экономических нужд Украины. Это искусственные острова, имеющие системы жизнеобеспечения, генераторы и запасы воды. Если они будут полностью разрушены, восстановление таких объектов станет очень сложным.

"Уничтожение "вышек", известных как "вышки Бойка", может лишить Украину ценной инфраструктуры. Запасов газа там достаточно для обеспечения Украины на минимум 100 лет", — сказал Андрей Рыженко.

Он добавил, что эти газодобывающие платформы были построены за деньги украинских налогоплательщиков. Эксперт считает, что вместо уничтожения нужно тщательно продумать, как обезопасить станции для использования противником.

Напомним, ночью в Одессе раздавались мощные взрывы. Российские захватчики атаковали город ударными дронами.

Также российские оккупанты атаковали гражданское судно в Одесской области.

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