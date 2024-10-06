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"Вишки Бойка" у Чорному морі — чи можливе їх знищення

6 жовтня 2024 14:15
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
"Вишки Бойка" в Чорному морі: загроза та можливості для України
Газовидобувні станції у Чорному морі. Фото: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Після анексії Криму Росією газовидобувні платформи в Чорному морі стали для них стратегічними об’єктами для контролю над морським простором та спостереженням за судноплавством. Проте на початку вересня Україна повернула контроль над так званими "вишками Бойка", тим самим залишивши ворога без "очей". 

Про це 6 жовтня в етері національного телемарафону "Ми — Україна" заявив капітан 1-го рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

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Росіяни перетворили платформи на спостережний пункт

За словами військового експерта, раніше ці платформи постачали до 3 мільярдів кубічних метрів газу на рік, що приблизно дорівнює споживанню Молдови. У 2014 році росіяни все-таки качали через них паливо, але згодом платформи переобладнали для військових цілей.

"На платформах встановлені радіолокаційні станції, які можуть виявляти морські цілі на дистанції до 20 км", — пояснює експерт.

Платформи також обладнані підводними системами контролю морського дна, які передають інформацію на Кримський півострів, формуючи загальну систему спостереження. За словами Риженка, ці станції регулярно відстежували всі судна, що проходили з українських портів.

Загроза для зернового коридору залишається

Військовий експерт каже, що, попри успішні рейди України, повний контроль ще не встановлений через загрозу з боку Криму. Звідти окупанти продовжують відстежувати рух суден.

"Судна, які йдуть до портів Одещини, досі змушені використовувати зерновий коридор вздовж берегів країн-партнерів (Болгарії, Румунії, Туреччини), щоб уникнути атак", — сказав Андрій Риженко.

Він також підкреслює, що жоден військовий особовий склад не залишається на газовидобувних платформах через ризик атаки з повітря.

"Ці платформи залишаються сірою зоною, де обидві сторони можуть діяти", — зауважив Андрій Риженко.

Чи можливе повне знищення платформ

Втім, за словами Риженка, знищення газовидобувних платформ у Чорному морі не є простим рішенням. Адже це ускладнить їх подальше використання для економічних потреб України. Це штучні острови, які мають системи життєзабезпечення, генератори та запаси води. Якщо вони будуть повністю зруйновані, відновлення таких об'єктів стане вкрай складним.

"Знищення "вишок", відомих як "вишки Бойка", може позбавити Україну цінної інфраструктури. Запасів газу там достатньо для забезпечення України на мінімум 100 років", — сказав Андрій Риженко.

Він додав, що ці газовидобувні платформи були побудовані за гроші українських платників податків. Експерт вважає, що замість знищення потрібно ретельно продумати, як убезпечити станції від використання противником. 

Нагадаємо, вночі в Одесі лунали потужні вибухи. Російські загарбники атакували місто ударними дронами.

Також російські окупанти атакували цивільне судно на Одещині.

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